Schwelm: Kreishaus ist voll mit Asbest

Wird der Ennepe-Ruhr-Kreis ein neues Hauptverwaltungsgebäude bauen? Weil überall im Schwelmer Kreishaus Asbest verbaut ist, wird dies eine der schwierigsten Fragen sein, über die die Politiker des frisch konstituierten Kreistags befinden müssen. Selbst wenn eine aktuell nicht als sinnvoll erachtete Sanierung doch zum Tragen kommt, wird das ein zeit- und vor allem kostenintensives Unterfangen und ein weiteres Großprojekt für die nun begonnene Wahlperiode, in der der Ennepe-Ruhr-Kreis aller Wahrscheinlichkeit nach für mehrere hundert Millionen Euro diverse Projekte neu- und umbauen wird. Nicht zuletzt deshalb gibt es ab sofort einen eigenen Bauausschuss, der öffentlich tagt und die zahlreichen nicht-öffentlichen Baukommissionssitzungen ablöst.

Kreishaus

Neu auf der Agenda ist im Rahmen der vielen Projekte das Herzstück der Kreisverwaltung, das 50 Jahre alte Kreishaus an der Schwelmer Hauptstraße. Wie seinerzeit üblich, ist auch in dem zeitgenössischen Gebäude Asbest verbaut worden – insbesondere in den Innenputzen. „Dies ist der Kreisverwaltung natürlich bekannt, daher hat sie mögliche Schadstoffbelastungen im Blick“, teilt Ingo Niemann, Pressesprecher der Verwaltung, auf Nachfrage dieser Zeitung mit.

Von Asbest geht im fest gebundenen Zustand keine konkrete Gefahr aus, aber bei Arbeiten im und am Gebäude muss erhöhte Vorsicht walten. Dies war beispielsweise der Fall, als im Jahr 2010 alle Fenster des Kreishauses ausgetauscht wurden. „Die Arbeiten wurden von einem Fachlabor begleitet“, sagt Niemann und fährt fort: „Um der Verantwortung gegenüber Mitarbeitern und Besuchern gerecht zu werden, geht die Kreisverwaltung seit Jahren jedem Verdacht auf Schadstoffe nach.“ Beispiel: Aufgrund einer Beschädigung am Buntsteinputz und einer defekten Brandschutztür im Untergeschoss war vor einigen Wochen das Haupttreppenhaus kurzfristig gesperrt.

Mit Blick auf das Asbest finden zudem turnusmäßig in ausgewählten Büros und auf den Fluren auf allen Etagen Raumluftmessungen statt. Dafür werden im Rahmen einer repräsentativen Stichprobe jährlich etwa 70 der 500 Büros überprüft. Bisher seien alle Ergebnisse negativ gewesen, heißt es aus dem Kreishaus.

Dennoch seien sich die Verantwortlichen im Schwelmer Kreishaus bewusst, dass diese latente Gefahr einer Gesundheitsbeeinträchtigung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Dauer nicht hinnehmbar ist. Daher wird aktuell im Kreishaus ein Sanierungskonzept vorbereitet. Dieses zielt darauf ab, die Schadstoffbelastungen zu beseitigen und soll zeitlich absehbar gemeinsam mit der Politik auf den Weg gebracht werden. „Klar ist schon heute: Eine grundlegende Sanierung ist nicht nur kostenintensiv, sondern im täglichen Betrieb kaum zu realisieren“, heißt es aus dem Kreishaus. Im Klartext: Der Neubau eines Kreishauses ist nicht unwahrscheinlich.

Ohnehin ist das Gebäude kaum noch zeitgemäß und sukzessive ziehen bereits jetzt immer mehr Abteilungen aus. Die Ausländerbehörde ist jüngst umgesiedelt. Alles, was mit der Polizei zu tun hat, wird in der neuen Wache am Strückerberg konzentriert werden, gleiches gilt für die Leitstelle der Feuerwehr, die dort im kreiseigenen Gefahrenabwehrzentrum untergebracht werden soll.

Gefahrenabwehrzentrum & Co.

Bereits jetzt ist klar, welche Großbaustellen den Beginn der Wahlperiode, die bis 2025 andauert, prägen werden. Aktuell laufen die Sanierungen der kreiseigenen Schulen weiter. Der Brandschutz hatte diese notwendig gemacht, zeitgleich werden längst überfällige Modernisierungen mit Blick auf eine Digitalisierung der Bildungseinrichtungen vorgenommen. Am Ende werden die Maßnahmen, die bereits seit langer Zeit umgesetzt werden, deutlich mehr als 100 Millionen Euro verschlungen haben.

Das nächste Großprojekt, das die Politik ohne alle Begleit- und Folgekosten zunächst auf 35 Millionen Euro gedeckelt hat, ist der Bau des Gefahrenabwehrzentrums am Strückerberg in Ennepetal kurz vor der Stadtgrenze zu Schwelm, in dem Teile der Kreisfeuerwehr wie die Kreisleitstelle aus dem Kreishaus und die Kreisfeuerwehrzentrale, die sich bislang in Gevelsberg Silschede befindet, sowie des Rettungsdienstes zentralisiert werden.

Bauausschuss

Erstmals hat der Ennepe-Ruhr-Kreis nun einen eigenen originären Bauausschuss, der wie die anderen Fachausschüsse des Kreistags in öffentlicher Sitzung tagt und sich mit den vielen großen wie kleineren Bauprojekten und deren Sachständen beschäftigen wird. Bislang war es so, dass eine nicht öffentliche Baukommission in regelmäßigen Abständen zusammentrat, um über Notwendigkeiten, Schwierigkeiten sowie Kosten- und Zeitpläne bezüglich der Bauprojekte zu beraten.

Erst nachdem hinter verschlossenen Türen oft über viele Millionen Euros an Steuergeldern abgestimmt wurde, kamen die Informationen – mutmaßlich an einigen Stellen gefiltert, was das Zahlenwerk anbelangt – an die Öffentlichkeit. Nun wollen Politik und Verwaltung an dieser zentralen Stelle mit dem Bauausschuss für deutlich mehr Transparenz sorgen. Hier wird am Ende auch die Entscheidung fallen, ob ein neues Kreishaus in Schwelm gebaut werden wird.