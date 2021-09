Schwelm: „Krißjan“unter großer Anteilnahme zu Grabe getragen

Pfarrer Rainer Schumacher und die Standartenträger der 13 Nachbarschaften am Grab von Horst Beckenhusen. Der 65-Jährige war plötzlich und unerwartet auf einer Wanderung im Sauerland verstorben.

Schwelm. Eine große Trauergemeinde nimmt am Mittwoch in Schwelm Abschied von Horst Beckenhusen, darunter auch Vertreter der 13 Nachbarschaften.

Solch eine stattliche Anzahl an Trauergästen kommt selten auf dem Friedhof an der Oehde zusammen: Die Trauerhalle konnte die Menge der Menschen nicht fassen, die erschienen waren, um Horst Beckenhusen am Mittwoch die letzte Ehre zu erweisen. Gut 80 Personen säumten den Vorplatz. Unter den vorwiegend dunkel gekleidete Menschen immer wieder Blaukittel mit rotem Halstuch, die Vertreter der Nachbarschaften, denen Horst Beckenhusen über drei Jahrzehntelang zugetan war.

Eine große Trauergemeinde geleitete Horst Beckenhusen am Mittwoch zu seiner letzten Ruhestätte auf dem Friedhof an der Oehde. Foto: Bernd Richter

Als Krißjan war Horst Beckenhusen 14 Jahre lang, die vergangenen zehn Jahre gemeinsam mit Kaal alias Hans-Georg Müller, die Symbolfigur für das Schwelmer Heimatfest. Dacho-Vorsitzende Christiane Sartor würdigte Horst Beckenhusen als einen Freund der Nachbarschaften, der sich stets mit Herz und Verstand eingebracht habe. „Helfen und zupacken, das war für Horst kein Fremdwort“, sagte Christiane Sartor. Als 2. Vorsitzender der Förderinitiative Schwelmer Heimatfest habe ihn auch immer der Maibaum und besonders sein Schmuck am Herzen gelegen.

Pfarrer Rainer Schumacher würdigte auch das große Engagement des im Alter von 65 Jahren auf einer Wanderung verstorbenen in der Schwelmer Vereinswelt. Es sei ein Freund des Gesangs gewesen, war Mitglied der Chorgemeinschaft MGV Einigkeit Schwelm/Linderhausen.

