Schwelm: Leerung der Biotonne verschiebt sich

Die Technischen Betriebe Schwelm weisen auf die Verschiebung von Abfuhrterminen in der Woche vom 2. bis 6. November hin.

Schwelm. Eigentümer und Mieter aufgepasst: In der kommenden Woche verschiebt sich die Leerung der Biotonnen. Alle Infos dazu hier.

In der kommenden Woche (2. bis 6. November) verschiebt sich durch den Feiertag „Allerheiligen“ die Leerung der Bioabfallbehälter in allen Bezirken um jeweils einen Tag.

Die Leerung der Papierbehälter erfolgt im Bezirk 1 am Samstag, 6. November.

Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, die Abfallbehälter am Tag der Leerung bis 7 Uhr an die Straße zu stellen, auch wenn die Leerung normalerweise erst im Tagesverlauf erfolgt.

