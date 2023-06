Schwelm: Lena Kadikow gewinnt Heimatfest-Plakatwettbewerb

Schwelm. Neunjährige gewinnt Heimatfest-Plakatwettbewerb der Stadt Schwelm. 13 Entwürfe ausgestellt.

„Tesamen sitt vi Heemefeß!“, lautet das Motto des Schwelmer Heimatfestes 2023 und passend dazu gewinnt Lena Kadikow Heimatfest-Plakatwettbewerb der Stadt Schwelm.

Lena Kadikow (9) hat den Heimatfestplakatwettbewerb 2023 der Stadt Schwelm gewonnen. Sie besucht die Klasse 4a der Grundschule Ländchenweg. Den zweiten Platz belegt der neunjährige Emil Baumeister aus der Klasse 3b der Grundschule Nordstadt, gefolgt von Destan Cagman (9) aus der Klasse 4c der Grundschule Ländchenweg.

Der Wettbewerb um das diesjährige Heimatfestplakat wurde - wie in den vergangenen Jahren - durch Bekanntmachung in den Schwelmer Schulen sowie durch Aufruf in der Presse ausgeschrieben. Am Wettbewerb konnten alle Schüler und Schülerinnen der Schwelmer Schulen, Schwelmer Schüler auswärtiger Schulen sowie Schwelmer Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr, die keine Schule mehr besuchen, teilnehmen.

Bis zum Einsendeschluss lagen 51 Entwürfe vor.

Die Preisträgerinnen und Preisträger wurden durch eine Jury ermittelt.

Die Siegerehrung findet am Montag, dem 12. Juni, um 17 Uhr in der Stadtsparkasse Schwelm-Sprockhövel statt. Die Siegerehrung wird von der Stadtsparkasse Schwelm-Sprockhövel und der Stadtverwaltung Schwelm gemeinsam ausgerichtet. Im Anschluss wird die Ausstellung der 13 Plakatentwürfe eröffnet. Diese wird anfänglich im Foyer der Sparkasse während der Öffnungszeiten zu sehen sein; anschließend werden die Bilder im Rathaus (Hauptstr. 14, 2. OG) präsentiert werden.

