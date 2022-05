Das Leo Theater im Ibach-Haus in Schwelm

Kultur Schwelm: Leo-Theater bietet wieder Abos an

Schwelm. Am 14. Mai startet das Schwelmer Leo-Theater den Verkauf der neuen Abonnements. Zwei Vorstellungen an Silvester ersetzen die jährliche Gala.

Für die kommende Spielzeit bietet das Leo-Theater im Ibach-Haus in Schwelm wieder die bei den Besuchern offenbar besonders beliebten Abonnements an. Zwei Jahre lang mussten die Abonnentinnen und Abonnenten zuletzt aussetzen. Nun laden die Theaterverantwortlichen für Samstag, 14. Mai, 11 Uhr, zu einer Informationsveranstaltung rund um das Thema Abo ein und stellen dann auch den Spielplan der kommenden Saison vor.

„Mit dem Abo sichern sich die Käufer gleichzeitig ihren Stammplatz im Theatersaal“, erklärt Theaterchef Andreas Winkelsträter einen Vorteil der Abonnements. Im Abo-Preis für die Premieren ist zudem ein kleiner Imbiss enthalten. Außerdem werden die Abonnentinnen und Abonnenten auch mal zu einer Probe eingeladen und können dabei dann das Ensemble hautnah erleben.

Abos können nur beim Leo- Theater gekauft werden, nicht bei den Vorverkaufsstellen.

Theater statt Gala

Parallel zum Verkaufsstart der neuen Abonnements am 14. Mai, 11 Uhr, startet auch schon der Verkauf für die Silvestervorstellungen. „Wir werden in diesem Jahr erneut auf die Gala mit Büffet verzichten“, sagt dazu Marc Neumeister, künstlerischer Leiter des Leo-Theaters. Anstelle der Gala setzt das Theater zwei Vorstellungen an Silvester auf den Spielplan, und zwar um 16 und um 20 Uhr.

Gespielt wird an diesem besonderen Tag „Die Wahrheit über Dinner For One“, eine Inszenierung, die wegen der Pandemie zwei Mal verschoben werden musste.

Der Vorverkauf startet unter www.leo-theater.ruhr, bei der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel (Schwelm, Hauptstraße 63) und bei den vielen Vorverkaufsstellen von Wuppertal Live.

