Schwelm: Leo-Theater zeigt „Die Wunderübung“

Schwelm Keine Lust auf Karneval? Dann bietet das LEO Theater am Samstag eine unterhaltsame Alternative. Was die Komödie „Die Wunderübung“ zu bieten hat.

Das Leo-Theater Schwelm zeigt am kommenden Samstag „Die Wunderübung“, eine Komödie von Daniel Glattauer. Er und sie haben sich entschieden: Joana und Valentin. Sie gehen zur Paartherapie. Zwischen ihnen funktioniert gar nichts mehr. Außer dass sie sich einig sind, getrennte Wege zu gehen. Die Therapeutin sieht sofort: Das ist ein Paar im fortgeschrittenen Kampfstadium, alles läuft gegeneinander. Nur in der Polemik sind sie ein perfekt eingespieltes Team und bleiben einander nichts schuldig. Dabei hat ihre Geschichte einst so schön angefangen.

Liebe auf den ersten Blick. Unter Wasser. Damals in Ägypten, als sie sich beim Tauchen kennengelernt haben. Valentin hatte Joana imponiert, weil er jeden Fisch genau benennen konnte. Außerdem war er der einzige, der im Neopren-Anzug sexy ausgesehen hat. Und ihm ist bei ihrem Anblick auch gleich die Luft weggeblieben. Alles vorbei. Nach 14 Ehejahren hat man sich auseinandergelebt. Wo ist das alles hingekommen?

„Eines würde mich schon interessieren: Warum trennen Sie sich eigentlich nicht?“ Die Therapeutin diagnostiziert eine derart akute Spannung zwischen ihren Klienten, dass sie sofort zu einer ganz speziellen Maßnahme greift. Die Wunderübung: Er und sie mögen sich das Wunder vorstellen - sie wachten auf, und die Welt sei wieder in Ordnung. Was löst das aus? Abgesehen von einem kurz aufflackernden Lichtlein in der ehelichen Schattenwelt nicht viel. Im Gegenteil, die fiktive Vorstellung vom zurückgekehrten Glück macht die Klüfte noch deutlicher. Die Positionen verhärten sich. Auch der Rollentausch zeigt keine Wirkung: Jeder soll in die Rolle des anderen schlüpfen: Er spricht mit ihr als sie, und sie spricht mit ihm als er. Die ideale Möglichkeit, kräftig auszuteilen und den jeweils anderen mit seinen und ihren Worten zum Monster zu erklären.

Auch die berühmte Faustübung führt zu nichts. Sind Joana und Valentin wirklich so ein hoffnungsloses Paar? Oder keimen da nicht zwischen bissigen Verbalattacken zarte Pflänzlein der vielleicht nicht gänzlich verlorenen Liebe auf? Die schwer gebeutelte Therapeutin wittert ihre Chance. Aber ein Schritt vor bedeutet bei diesen Härtefällen zwei Schritte zurück. Nach einer kurzen Verschnaufpause geht die Sitzung weiter. Doch die Therapeutin ist nach einem Anruf plötzlich ganz verstört…

Die für Freitag und Sonntag geblanten Vorstellungen fallen leider aus. Aber es gibt einen Rabatt an den närrischen Tagen: Die Tickets für die Vorstellung am Samstag sind 20 Prozent günstiger. Karten gibt es unter 02336 / 4702440, tickets@leo-theater.ruhr:

