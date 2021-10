Schwelm: Linderhauser Nachbarschaft weiht neue Standarte

Schwelm. Die Nachbarschaft Linderhausen in Schwelm hat eine neue Standarte. Nun wurde sie feierlich eingeweiht.

Die Augen aller Anwesenden richteten sich jetzt am Berghauser Hof voller Freude auf die neue Standarte der Nachbarschaft Linderhausen.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Die alte Standarte präsentierte das Lindenblatt nur von einer Seite, die neue zeigt das schöne leuchtende Motiv von beiden Seiten, wie Obernachbar Michael Frielingsdorf in seiner Begrüßungsansprache erläuterte. Nach Grußworten der Dacho-Vorsitzenden Christiane Sartor und von Christian Fasel als Nachtwächter betonte Bürgermeister Stephan Langhard, wie wichtig es sei, wieder Gemeinschaft zu erleben. Das „besondere Heimatfest“ habe deutlich gemacht: „Menschen brauchen Menschen!“ Diese Gemeinschaft stelle auch die Nachbarschaft Linderhausen her, die die jüngste der 13 Nachbarschaften sei und nun auch schon 40 Lenze zähle. Als Gemeinschaft aus dem Schwelmer Norden schreibe sie das Nachbarschaftsgeschehen in Schwelm erfolgreich mit.

Chor der Nohbern singt

Sie führe Jung und Alt, Tradition und Gegenwart unter einem Hut zusammen, oder anders gesagt: Unter einer Standarte. „Wer den Umgang der Fahnenträgerinnen und Fahnenträger mit ihrer Fahne beobachtet, stellt sehr schnell fest, dass sie etwas Besonderes sein muss, denn sie wird stets umsorgt und pfleglich behandelt“.

Lesen Sie auch: Schwelm: Heimatpreis 2021 geht an Verschönerungsverein

Propst Norbert Dudek von der katholischen Kirchengemeinde St. Marien, der die Weihe im ökumenischen Geiste vornahm, erinnerte an den früheren und zum Teil auch wieder heutigen Brauch der Menschen, sich unter einem Baum in Gemeinschaft zu treffen. Auch verwies er auf die Bedeutung des Lindenblattes in der hiesigen Kultur.

Musikalisch umrahmt wurde die stimmungsvolle Veranstaltung durch den Chor der Nohbern.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm