Schwelm: Linke vermissen Umweltfreunde beim Müllsammeln

Müll in einer Müllzange: Auch in Schwelm gab es beim „Herbstkehraus“ viel einzusammeln. Die Partei Die Linke hat dabei einige Akteure jedoch vermisst.

Schwelm. Die Partei Die Linke in Schwelm beklagt mangelndes Engagement beim Herbstkehraus des Netzwerkes der guten Taten – und sagt auch, wen sie meint.

Die Partei „Die Linke“ in Schwelm hat sich noch einmal zu der Berichterstattung über den „Herbstkehraus“ des „Netzwerks der guten Taten Schwelm“ geäußert. Jürgen Senge, Sprecher des Ortsverbandes, findet dazu klare Worte: „Zu Recht weist der Artikel darauf hin, dass die Schwelmer Nachbarschaften mit gutem Beispiel beim Mülleinsammeln, wenn auch jeweils vor Ort nur durch eine Person vertreten, vorangingen. Ein ähnliches Engagement hätte man sich von den Bürgerinnen und Bürgern allgemein gewünscht.“

Er kritisiert dabei konkret, „dass die Mitglieder sowie Wählerinnen und Wähler der Parteien, die angeblich dem Umweltschutz stark verbunden sind bzw. die immer und bei jeder Gelegenheit von der Mündigkeit und dem eigenverantwortlichen Handeln der Bevölkerung reden, quasi gänzlich durch Abwesenheit und fehlende Aktivität glänzten“.

Senge weiter: „Die anwesenden Schwelmerinnen und Schwelmer, vor allem aber die Mitglieder des ‘Netzwerks der guten Taten Schwelm’ werden es mit Besorgnis, aber auch mit Unverständnis registriert haben, dass die Politik es auch diesmal wieder nur bei Lippenbekenntnissen beließ. So schafft man kein Vertrauen.“

Jürgen Senge kündigte als Sprecher des Ortsverbandes Die Linke in Schwelm in einer Mitteilung an, dass die Mitglieder der Partei das „Netzwerk der guten Taten Schwelm“ bei anderen Aktionen weiter unterstützen wollen.