Literarisches Hörprojekt in Schwelm mit Judith Kuckart

Schwelm. Ein literarisches Hörprojekt wird die Schriftstellerin Judith Kuckart in Kooperation mit dem Museum Haus Martfeld in Schwelm präsentieren.

„Was man von hier aus hören kann“ ist der Titel des Projekts. Am Himmelfahrts-Wochenende (18. bis 21. Mai) werden zehn Hörstationen im Landschaftspark rund um das Haus Martfeld in Bäumen installiert sein, und Besucher und Besucherinnen sind eingeladen, sich von bekannten Stimmen etwas vorlesen zu lassen.

Beim Flanieren durch den Park können sie Dietmar Bär, Bibiana Beglau, Hanna Schygulla, Durs Grünbein oder auch dem Ehrenobernachtwächter von Schwelm zuhören. Und auch Judith Kuckart, in Schwelm geboren und aufgewachsen, liest einen ihrer Texte.

Alle Stimmen in der Natur berichten von Tieren. Von Hunden, Krähen, Affen, Okapis oder Spinnen. Kein Wort ist wie auf einer Bühne deklamiert. Kein Satz klingt wie im Hörstudio produziert. Zwischen einer Stimme und den Besuchern, die von einer Station zur anderen spazieren können, taucht mitten in der Natur ein Text auf. Texte von Rainer Maria Rilke, Monika Maron, Annette von Droste-Hülshoff und auch vom Schwelmer Liedermacher Franz Josef Degenhardt sind zu hören.

Die Schauspielerin Sandra Hüller liest aus dem Buch „Was man von hier aus sehen kann“ von Mariana Leky, das 2022 verfilmt wurde.

Open Air und kostenfrei kann die ganze Familie dieses Hörerlebnis an den unterschiedlichen Stationen genießen. Vielleicht auch ein (literarisches) Picknick auf der Wiese veranstalten oder auf einer der Parkbänke verweilen.

Am 21. Mai, dem Internationalen Museumstag, wird das Museum Martfeld weitere Veranstaltungen und ein Museumscafé anbieten. Das literarische Projekt wird finanziell zu 70 Prozent von der Kulturförderung des Ennepe-Ruhr-Kreises unterstützt. Der Eintritt ist frei.

Die Öffnung und Einführung in den Rundgang erfolgt durch Judith Kuckart am 18. Mai um 11 Uhr. Geöffnet: am 18. Mai von 11 bis 16 Uhr; am 19. und 20. Mai von 14 bis 17 Uhr; am 21. Mai von 10 bis 16 Uhr. Weitere kurze Einführungen gibt es am 19. und 20. Mai um 15 Uhr und am 21. Mai um 11 und um 14 Uhr.

