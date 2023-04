Schwelm: Lösungen für den Umgang mit Medien

Schwelm. Mit der Frage „Welche Rollen spielen Medien im Familienalltag“ beschäftigt sich die Veranstaltung vom Kinderschutzbund in Schwelm.

Handys, Tablets und soziale Medien spielen eine immer größere Rolle im Leben. Aber wie viel Handy ist für welches Alter angemessen? Im Zuge der wachsenden Digitalisierung des Alltags stellt sich auch das Thema „Kommunikation in der Familie“ neu dar. Wie bleiben Familien miteinander im Gespräch? Welche Rolle spielen Medien im Familienalltag? Unter dem Titel „Umgang mit Medien“ findet am Dienstag, 25. April, von 15 bis 16.30 Uhr im Familienzentrum Am Loh, Friedrich-Ebert-Str. 46 in Schwelm wieder ein Elterncafé statt. Es ist ein Nachmittag für Eltern, die sich genau diese Fragen stellen und im Gespräch mit Referentin Rebecca Loew nach Lösungen suchen wollen.

Das offene Angebot richtet sich an alle Eltern mit Kindern, egal welchen Alters. Die Teilnahme ist kostenlos und vertraulich.

Eine vorherige Anmeldung per Mail info@kinderschutzbund-schwelm.de oder unter 939950 ist notwendig.

