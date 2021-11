Schwelm: Ludger Janning führt Kolpingchor seit 25 Jahren

Schwelm. Bis zur Mitgliederversammlung im Frühjahr bleibt der Vorstand des Kolpingchors Schwelm weiter im Amt. Das gibt es sonst neues.

Ende September 2021 traf sich der Kolpingchor von 1874 Schwelm zur coronabedingt verschobenen Mitgliederversammlung für die Jahre 2020 und 2021 im Saal des Kolpinghauses. Nach der Begrüßung aller Anwesenden durch den 1. Vorsitzenden Norbert Polder und dem Totengedenken standen nach dem gemeinsamen Abendessen neben den Kassen- und Jahresberichten u.a. Wahlen auf der Tagesordnung. Gemäß einem Vorschlag aus der Versammlung, wurde einstimmig beschlossen, dass der derzeitige Vorstand bis zur Mitgliederversammlung im Frühjahr 2022 weiter im Amt bleibt! Der Chorleiter Ludger Janning (inzwischen im 26. Jahr „Chef“) wurde als Dirigent einstimmig bestätigt.

Ludger Janning ist seit über 25 Jahren Chorleiter im 147-jährigen Kolpingchor Schwelm Foto: Privat

Ursprünglich sollte Ludger Janning im vergangenen Jahr, während der traditionellen Frühjahrsmatinee, zum 25-jährigen „Dienstjubiläum“ von den Sängern entsprechend geehrt werden. Da die Matinee jedoch wegen „Corona“ abgesagt werden musste, wurde die Ehrung auf der Mitgliederversammlung nachgeholt. Der Vorsitzende überreichte ihm eine Urkunde sowie ein Metallkunstwerk, gefertigt in der Schlosserei Gebal (Bethel in Gevelsberg) als Geschenk des Chores – siehe Fotos!

Weiterhin wurden für die Jahre 2020 noch nachträglich vom Vorstand der Sänger Willi Birkholz für 60 Jahre, der Vorsitzende Norbert Polder für 50 Jahre Sängertätigkeit und Heribert Gras für 50 Jahre Vorstandsarbeit geehrt! In diesem Jahr sind Georg Spormann seit 50 Jahren und Martin Rydzeck seit 25 Jahren als Sänger aktiv dabei. Allen geehrten überreichte der Vorsitzende ein Präsent. Nach langer Probenpause hat der Chor (entsprechend der einzuhaltenden Vorgaben für Chöre) im August seinen Probenbetrieb wieder aufgenommen. Für alle Sänger etwas ungewohnt, mit entsprechendem Abstand zu den Vorder- und Nebenleuten, quasi als „Solist“ zu singen. Positiv zu erwähnen und von Vorteil ist, dass im Saal des Kolpinghauses eine Abluftanlage vorhanden ist. Für das Jahr 2022 ist wieder die traditionelle Frühjahrsmatinee geplant – mal schauen was die Zeit bringt!

Der Chor, der zurzeit nur noch 22 Sänger hat, würde sich über neue und ehemalige Sänger freuen! Die Proben finden jeden Montag von 19.30 – 21.00 Uhr im Kolpinghaus Schwelm statt. Wer aus irgendwelchen Gründen nicht aktiv als Sänger mitwirken kann, aber Interesse am Fortbestand des Kolpingchores hat, kann ihn auch als förderndes Mitglied unterstützen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an all´ jene, die Jahr für Jahr ihren Obolus für den Chor leisten.

