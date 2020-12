Schwelm: Mann (85) fährt gegen Verkehrsschild und flieht

Alte und neue Schäden konnte die Polizei in Schwelm am Wagen eines 85-Jährigen feststellen. Dieser hatte Unfallflucht begangen.

Schwelm. Als die Polizei den Mann in Schwelm anhalten wollte, nahm er sie gar nicht wahr. Auch die Schäden an seinem Auto konnte er sich nicht erklären.

Eine Zeugin hat Mittwoch, 9. Dezember, gegen 15 Uhr einen Autofahrer gemeldet, der mit seinem Wagen auf der Talstraße in Schwelm Schlangenlinien fuhr. Dabei kam er mehrfach von der Fahrbahn abgekommen und beschädigte auch ein Verkehrszeichen.

Die Polizeibeamte konnte den Mann ausfindig machen, brauchte aber mehrere Versuche, ihn anzuhalten. Der 85-jährige Wuppertaler war sehr gebrechlich und konnte nur stehen, indem er sich an seinem Fahrzeug festhielt. Die teils neuen, teils alten Unfallschäden an seinem Wagen konnte er sich nicht erklären. Er selber habe nichts bemerkt, so der Mann.

Wegen der vorliegenden Schäden am Fahrzeug und der angenommenen Fahruntüchtigkeit des Wuppertalers stellte die Polizei seinen Führerschein sicher. Ein Abschlepper transportierte das Auto des Wuppertalers ab. „Der eigene Führerschein bedeutet auch immer ein Stück Freiheit. Dennoch ist es unzweifelhaft die verantwortungsvollere Variante, bei körperlichen Einschränkungen auf seine Nutzung zu verzichten“, mahnt die Polizei.