Schwelm: Fünf Verletzte – Mann wütet in Mehrfamilienhaus

Schwelm. Ein Mann ist in einem Mehrfamilienhaus in Schwelm durchgedreht. Fünf Personen kamen ins Krankenhaus.

Wie die Polizei erst am Dienstagmittag mitgeteilt hat, gab es am Ostersamstag gegen 22.30 Uhr eine heftige Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in der Potthofstraße in Schwelm. Demnach randalierte ein 26-jähriger Bewohner im Hausflur und brach dann mehrerer Türen seiner Nachbarn auf – unter anderem die eines älteren Ehepaares, der Mann 69 Jahre alt, die Frau 65, so die Polizei.

Der 26-Jährige soll seine Nachbarn dabei mehrfach bedroht und auch geschlagen haben. Auch soll jemand durch ein Messer verletzt worden sein, wobei Stand jetzt nicht eindeutig klar ist, wer wen mit dem Messer verletzt hat.

Ein 55-jähriger anderer Hausbewohner kam dem Ehepaar zur Hilfe, indem er den 26-Jährigen selbst attackierte. Dabei trug er selbst Verletzungen davon. Laut Polizei kamen nach dem Vorfall insgesamt fünf Personen in Krankenhäuser in der Umgebung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

