Polizei Schwelm: Mann will geklauten Roller anhalten – der gibt Gas

Schwelm. Eine Verfolgungsjagd nach einem Diebstahl wäre am Samstag in Schwelm beinahe schlimm geendet.

Nachdem das Kleinkraftrad einer 61-jährigen aus Schwelm entwendet worden war, beteiligt sich deren Bruder, ein 63-jähriger Schwelmer, an der Suche. Gegen 23.10 Uhr konnte er das Krad in Schwelm in der Wilhelmstraße ausmachen. Das berichtete die Polizei.

Er stellte sich auf die Fahrbahn, um es anzuhalten. Der mit einem unbekannten Täter besetzte Roller bremste aber nicht, sondern fuhr auf den Geschädigten zu, der sich nur durch einen Sprung in Sicherheit bringen konnte. Hierbei verletzte er sich leicht am Bein. Der Fahrer des Kleinkraftrades konnte in unbekannte Richtung flüchten.

