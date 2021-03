Schwelm: Metzger Böttger räumt bei Europameisterschaft ab

Schwelm. In diesem Jahr punktet Metzger Böttger aus Schwelm bei der Europameisterschaft mit Koch- und Rohschinken und eigenen Kreationen.

13 Mal Gold erreichte die Metzgerei Böttger bei der diesjährigen Europameisterschaft für Wurst- und Schinkenprodukte gegen eine starke Konkurrenz aus ganz Europa und wurde damit Vize-Europameister.

Bereits in den Vorjahren war die Metzgerei Böttger bei europäischen Wettbewerben sehr erfolgreich. Im Jahr 2020 wurde die Metzgerei Böttger mit neun Mal Gold und dem Titel des Nationalen Champions für Kochschinken und in 2019 mit elf Mal Gold und dem Titel Nationaler Champion im Bereich Paté ausgezeichnet.

In diesem Jahr punktete die Metzgerei Böttger ganz besonders mit den Produkten Koch- und Rohschinken und den beliebten Sorten der Roh-, Leber- und Brühwurst. Auch mit hauseigenen Kreationen konnte die Metzgerei Böttger die Jury überzeugen. Diesmal wurden die Wildschwein-Leberwurst und die Schwelmer Kottenwurst erfolgreich vorgestellt und mit Gold ausgezeichnet.

Gute Rohstoffe, gute Rezepte

Was zu den Erfolgen der vergangenen Jahre geführt hat, erklärte Metzgermeister Hans Jörg Böttger mit guten Rohstoffen in Verbindung mit guten Rezepten. Dies sei die Basis für hohe Qualität. Das Familienunternehmen besteht seit 1931 in der Kölner Straße und stellt aktuell ca. 140 Wurstsorten her.

Die gute Resonanz aus der Kundschaft motiviere ihn, immer weitere Produkte nach dem Geschmack und den Wünschen der Kunden zu kreieren, erzählt Hans Jörg Böttger. Er achte dabei auf die Qualität, die für ihn bereits bei der Lieferkette beginnt. In die Metzgerei kommt nur Rind- und Schweinefleisch nach einem bestimmten Auswahl- und Zuchtverfahren. Seit vielen Jahren setzt Böttger dabei auf die verlässliche Zusammenarbeit mit Bauer Kissing aus Drensteinfurt und Bauer Korte aus Menden.

Das Wild, das bei ihm über die Theke geht, stammt aus dem Umland, aus Breckerfeld, und das Lammfleisch aus eigener Zucht.

Und was empfiehlt der Metzgermeister fürs kommende Osterfest? Hauseigenes Lammfleisch, Dry-Age-Spezialitäten vom Färsenrücken oder zarte Koteletts vom Duroc-Schweinerücken.