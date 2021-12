Schwelm: Mieterin hört Einbrecher in ihrer Wohnung

Während die Mieterin sich im Obergeschoss aufhält, durchsuchen Einbrecher (hier ein Symbolbild) das Erdgeschoss einer Wohnung am Glatzer Weg in Schwelm.

Schwelm. Eine Mieterin hört Einbrecher in ihrer Wohnung in Schwelm. Sie ruft die Polizei, doch die Täter machen sich vor deren Eintreffen aus dem Staub.

An Heiligabend zwischen 17.10 und 17.20 Uhr hebelten vermutlich zwei bis drei Unbekannte das Schlafzimmerfenster einer Erdgeschosswohnung am Glatzer Weg auf. In der Wohnung durchsuchten die Einbrecher offensichtlich sämtliche Schränke und Behältnisse, während die Mieterin der Wohnung sich im Obergeschoss aufhielt. Durch den Lärm aufgeschreckt alarmierte sie sofort die Polizei. Doch noch vor Eintreffen der Beamten flüchteten die Täter.

Zu einem weiteren Einbruch in Schwelm kam es an der Dorfstraße. In der Zeit zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr, und Freitag, 9.15 Uhr, drangen Unbekannte durch Aufbrechen eines rückwärtig gelegenen Fensters dort in ein freistehendes Einfamilienhaus ein. Der oder die Täter durchsuchten das ganze Haus vermutlich nach Wertgegenständen und entkamen unerkannt. Ob etwas gestohlen wurde, werde noch ermittelt, teilte die Polizei mit.

