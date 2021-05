Schwelm: Mit wenigen Klicks zum Krankenhausbesuch

Schwelm. Die Anmeldung für einen Besuch im Helios Klinikum Schwelm ist nun auch digital möglich.

Das Helios Klinikum Schwelm geht in Zeiten von Corona weiter digitale Wege. Mussten sich Besucher bisher mittels Papierformular registrieren, ist dies nun auch online möglich. Ein Online-Formular spart Zeit, entzerrt mögliche Wartezeiten und entlastet die Mitarbeiter. Der Prozess erfolgt im Einklang mit dem Datenschutz.

Mittlerweile ist es selbstverständlich beim Besuch öffentlicher Einrichtungen, seine Kontaktdaten zu hinterlassen, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können – auch in Krankenhäusern. Die Registrierung ist nun auch per Smartphone im Helios Klinikum Schwelm möglich. Bisher erfolgte die Anmeldung über ein Papierformular. „Durch die Registrierung per QR-Code wollen wir mögliche Wartezeiten verkürzen, unsere Kolleginnen und Kollegen am Eingangsbereich entlasten und gleichzeitig Papier einsparen“, erklärt Klinikgeschäftsführer Dr. Volker Seifarth.

QR-Code als schneller Türöffner

Der QR-Code ist auf Plakaten im Eingangsbereich abgebildet, so dass Besucher mit einer Ausnahmeregelung zum Online-Formular zur Registrierung gelangen. Dort können sie ihre Daten eingeben und die nötigen Gesundheitsfragen beantworten. Nach der Anmeldung erscheint ein grüner Haken auf dem Display. Beim Verlassen der Klinik muss sich der Besucher wieder ausloggen. Wer kein eigenes Smartphone dabei hat, muss weiterhin ein Papierformular ausfüllen.

Datenschutz gewährleistet

Bereits seit Anfang des Jahres steht ein digitaler Masken-Scanner im Eingangsbereich des Klinikums. Dieser erkennt, ob die eintretende Person einen Mund-Nasen-Schutz trägt. Um die Sicherheit seiner Daten braucht sich bei beiden Modellen niemand zu sorgen. Alle digitalen Datenerfassungen finden unter Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung statt und basieren auf der Grundlage der Corona-Schutzverordnung. Die Daten werden bereits bei der Eingabe in die Maske verschlüsselt und gemäß der Verordnung nur für einen begrenzten Zeitraum gespeichert.

Besucher-Ausnahmeregelungen

Besucher mit einer Ausnahmeregelung erhalten Zutritt zur Klinik, wenn sie in Verbindung mit einem Lichtbildausweis einen der folgenden Nachweise erbringen:

Nachweise über die vollständige (in der Regel 2-malige) Impfung; die Zweitimpfung muss dabei mindestens 14 Tage zurückliegen.

Oder: Nachweise über einen aktuellen, negativen Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist (Selbsttest wird nicht akzeptiert).

Oder: Sofern jemand in der Vergangenheit positiv auf Covid-19 getestet wurde: Nachweis, aus welchem hervorgeht, dass die Infektion innerhalb der letzten 180 Tagen bestand und man nicht mehr in Quarantäne ist.

Oder: Nachweis, dass die Infektion länger als 180 Tage zurückliegt und zusätzlich ein Nachweis darüber, dass die Person einmal geimpft ist; die Impfung muss dabei mindestens 14 Tage zurückliegen.

