Schwelm: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Polizei und Rettungsdienst im Einsatz (Symbolfoto). Bei einem Unfall in Schwelm am Wochenende ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Schwelm. In Schwelm hat es am Wochenende einen Unfall gegeben. Ein Motorradfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Schwer verletzt hat sich ein Motorradfahrer am Samstag gegen 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Beyenburger Straße in Schwelm. Der 59-jährige Schwelmer war in Fahrtrichtung Beyenburg unterwegs. In Höhe der Hausnummer 18a übersah er offenbar einen geparkten Pkw und kollidierte mit diesem. Der Motorradfahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Lesen Sie auch:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm