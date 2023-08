Schwelm: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 73-jähriger Kradfahrer wurde bei einem Unfall Ein im Einsatz befindlicher Rettungswagen fährt am Mittwoch, 12.Januar.2022, über eine Kreuzung in Düsseldorf. Foto:Kai Kitschenberg/FUNKE Foto Services

Schwelm. Bei einem Verkehrsunfall in Schwelm wurde am Samstag ein Kradfahrer schwer verletzt. Zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen.

Gegen 11 Uhr hatten sich an der Ampelanlage an der Hattinger Straße auf dem Linksabbiegerstreifen mehrere Fahrzeuge befunden, die gerade nach links auf die Berliner Straße einbiegen wollten. Während des Abbiegevorgangs verwechselte ein 59-jähriger BMW-Fahrer an seinem PS-starkem Fahrzeug offenbar das Gas- mit dem Bremspedal.

Aufgrund dieser Verwechslung schob er mit seinem Pkw gleich drei vor ihm befindliche Fahrzeuge ineinander. Ein vor ihm stehender Seat rollte dabei auf einen Kradfahrer, der wiederum auf einen vor ihm wartenden Audi geschoben wurde.

Der 73-jährige Kradfahrer erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und musste von Rettungskräften versorgt werden. Er wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Darüber hinaus erlitten zwei Insassen der beteiligten Pkw leichte Verletzungen.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsstörungen.

