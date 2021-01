Schwelm: Motto-Vorschläge fürs Heimatfest gesucht

Findet das Heimatfest und damit der Heimatfestumzug (hier ein Foto aus 2019) in diesem Jahr statt? Die Dacho will vorbereitet sein und bittet um Vorschläge für das Heimatfest-Motto 2021.

Schwelm Auch wenn wegen Corona unklar ist, ob es 2021 überhaupt stattfinden kann: Die Dacho sammelt ab sofort Vorschläge fürs Heimatfest-Motto.

Was das Geschehen rund um die Corona-Pandemie und die Folgen für die gesamte Gesellschaft angeht, macht sich die Dachorganisation der Schwelmer Nachbarschaften nichts vor. Das Veranstaltungsjahr steht auf der Kippe und niemand kann sagen, ob das Heimatfest in Schwelm im September stattfinden kann, ausfallen muss oder was im Spätsommer möglich ist und was nicht. Von den Sommerfesten der Nachbarschaften im Frühjahr und Sommer ganz zu schweigen. "Letzlich ist alles noch im Schwange. Wir müssen abwarten, wie sich die Lage entwickelt", erklärte Dacho-Vorsitzende Christiane Sartor im Gespräch mit unserer Redaktion kurz vor dem Jahreswechsel.

Optimistisch bleiben und sehen, was geht. So könnte man das aktuelle Vorgehen der Dacho umschreiben, deren Vorsitzende sich dazu nun noch einmal öffentlich meldete. "Auch wenn die Zeiten momentan noch sehr unruhig sind und das Leben eingeschränkt ist, hoffen wir Schwelmer Nachbarschaften auf ein Heimatfestjahr 2021. Wie sich das gestaltet können wir natürlich noch nicht sagen. Es gibt keinen Blick in die Kristallkugel", teilte Christiane Sartor in ihrer Mitteilung mit.

Es gehe darum, vorbereitet zu sein für den Fall, dass das Heimatfest 2021, in welcher Form auch immer, gefeiert werden kann. Und weil die Vorbereitungen in Schwelm mit der Suche nach dem Heimatfest-Motto beginnen, fordert die Dacho bzw. Christiane Sartor jetzt offiziell dazu auf, Vorschläge für das Heimatfest-Motto 2021 einzureichen. Einsendungen können postalisch an Christiane Sartor, Wiesengrund 9, 58332 Schwelm oder per E-Mail an Christiane@sartor-schwelm.de geschickt werden.

Vorschläge können diesmal ausnahmsweise bis zum 15. Februar abgegeben werden. In der Vergangenheit erfolgte der Motto-Aufruf immer weit früher. Der späte Aufruf hat auch damit zu tun, dass die Dacho ursprünglich das 2020er-Motto „Vi alle sitt Schwelm“ vom ausgefallenen Heimatfest ins gerade begonnene Jahr übernehmen wollte. Man habe sich letztlich anders entschieden, erklärte Christiane Sartor, wie es zu dem späten Motto-Aufruf kam.

Ansonsten bleibt alles beim alten: Die Vorschläge müssen nicht unbedingt „westfälisch platt“ sein. Sie können auch auf „Hochdeutsch“ eingereicht werden. Die Platt-Experten der Nachbarschaften kümmern sich dann um die "Übersetzung". Fürs Heimatfest 2020 gingen 102 Vorschläge ein.

Bekanntgegeben werden die Gewinnerin oder der Gewinner wie gewohnt bei der Jahreshauptversammlung der Dacho, die wahrscheinlich im März stattfinden soll. Der genaue Termin stehe noch nicht fest, erklärte die Vorsitzende. Auch nicht, in welcher Form eine Versammlung dann überhaupt möglich ist. Die Dacho wie auch die einzelnen Nachbarschaften für ihre Jahreshauptversammlungen werden dafür die weitere Corona-Entwicklung abwarten und dann entscheiden.