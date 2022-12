Schwelm: „Mü Women“ seit drei Wochen zu – Lokal steht leer

Mü Women in der Hauptstraße in Schwelm. Am 11. Dezember hat das Lokal die Türen dicht gemacht. Nun steht das Gebäude leer.

Schwelm. Das beliebte Schwelmer Damenbekleidungsgeschäft ist geschlossen. Das große Lokal in der Hauptstraße steht nun leer. Alle Infos hier.

„Mü Women“ war nicht nur vielen Schwelmerinnen und Schwelmern ein Begriff. Das Bekleidungsgeschäft, das lange Zeit in der Hauptstraße ansässig war, hat auch über verschiedene Social-Media-Kanäle an Bekanntheitsgrad gewonnen. Nun ist allerdings Schluss. Das Schwelmer Geschäft in der Fußgängerzone ist dicht. Mit dem vergangenen verkaufsoffenen Sonntag in diesem Monat, dem 11. Dezember, öffnete Inhaberin Muriel Grondman ein letztes Mal ihr Lokal. Nun – knapp drei Wochen später – steht der Laden bereits komplett leer. Lediglich der längliche, schmale, weiß-rote „Sale-Aufdruck“ hängt noch an einer der großen Fenster.

Keine Angaben zum Grund

Warum die Einzelhändlerin ihr Damenbekleidungsgeschäft in der Kreisstadt aufgegeben hat, ist bislang nicht klar. Auf Nachfrage der Redaktion lehnte Muriel Grondman ein Interview oder eine Stellungnahme ab und bat in diesem Zuge um Verständnis.

Auf ihrem ehemaligen „Mü-Women-Instagramprofil“ ist sie nach wie vor aktiv. Allerdings nun unter ihrem Namen „muriel_grondman“. In der Beschreibung des Profils sowie der neuesten Beiträge liegt die Vermutung nahe, dass sich die Geschäftsfrau weiter im Mode-Business aufhält und etwas Neues plant.

