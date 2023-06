Schwelm: Müllabfuhr verschiebt sich wegen des Feiertags

Schwelm. Aufgrund des Feiertags „Fronleichnam“ verschiebt sich die Leerung der Mülltonnen in Schwelm.

Aufgrund des Feiertags „Fronleichnam“ verschiebt sich in der 23. Kalenderwoche (5. bis 10. Juni) die Leerung der Restabfallbehälter in Bezirk 4 auf Freitag, 9. Juni. Die Abholung der Gelben Säcke verschiebt sich in Bezirk 3 und Bezirk 4 um jeweils einen Tag. Auf Samstag, 10. Juni, verschiebt sich die Leerung der Papierbehälter in Bezirk 2.

