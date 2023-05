Schwelm: Nach Unfall kein neuer Friedhofszugang

Das Foto entstand kurz nach dem Pkw-Unfall am Friedhof.

Schwelm. Die Hoffnung, dass die Fußgänger nach einem Unfall einen neuen Zugang zum Friedhof an der Oehde in Schwelm nutzen können, hat sich zerschlagen.

Enttäuscht zeigt sich die Schwelmer Linke über die Ablehnung ihres Antrags, an der Ecke Am Ochsenkamp/Jesinghauser Straße einen neuen Friedhofszugang zu errichten.

„Für die Einwohnerinnen und Einwohner im westlichen Stadtgebiet wäre dies eine deutliche Erleichterung gewesen. Gerade die vielen älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger hätten diese neue Zuwegung zu schätzen gewusst. Schade, dass die Stadtverwaltung und die Mehrheit in der Politik auf deren Belange so wenig Rücksicht nehmen“ so Pauline Halbe, Sprecherin der Schwelmer Linken.

Klarer Bedarf soll vorhanden sein

Jürgen Feldmann, Fraktionsvorsitzender der Linken im Schwelmer Stadtrat führt aus: „Im Juni letzten Jahres ist bekanntlich durch einen Verkehrsunfall eine Lücke in Zaun und Hecke gerissen worden. Anstatt sich über die Möglichkeit zu freuen, eine neue Zuwegung zu schaffen und diese nun zu nützen, soll alles wieder verschlossen werden. Dass viele Schwelmerinnen und Schwelmer diese Lücke genutzt haben, zeigt doch ganz klar den Bedarf.

Gerade für ältere Menschen böte sich hier doch die Möglichkeit einer Wegeverkürzung. Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger sind mit dem Wunsch an mich herangetreten, sich für einen weiteren Zugang stark zu machen. Diese haben kein Verständnis für die ablehnende Haltung der Politikmehrheit. Vielleicht sind dieser die Bedürfnisse älterer Menschen, die nicht mal schnell mit dem Auto zu einem weiter entfernt liegenden Eingang fahren können, nicht mehr so wichtig.“

