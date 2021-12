Schwelm: Netzwerk der guten Taten lädt zu Aktion ein

Der Pilzkiosk in Schwelm wurde als Adventskalender umgestaltet.

Schwelm. Das Netzwerk der guten Taten Schwelm lädt die Bürgerinnen und Bürger der Stadt zu einer besonderen Aktion ein.

Dabei geht es um die Stadtrallye der guten Taten, die seit dem 1. Dezember in Schwelm läuft.

Nach dem Motto „Jeden Tag eine gute Tat“ können Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Einzelhändler oder andere Institutionen eigene Aktionen anbieten oder an Aktionen teilnehmen. „Dieses Projekt soll einen Vorgeschmack auf unsere baldige Kampagne „(M)eine Stunde für Schwelm“ bieten, so Lilia Weirich, 1. Vorsitzende des Vereins. „Wenn 2022 jeder nur eine Stunde in bürgerschaftliches Engagement fließen lässt, wären das 28.000 Stunden pro Monat.“

Das Ziel der aktuellen Stadtrallye ist, die Gemeinschaft in Schwelm zu fördern, neue Projektideen anzustoßen und die Vernetzung von engagierten Menschen voranzutreiben und hauptsächlich eine kleine Freude zu bereiten. Der Pilzkiosk wurde dafür als Adventskalender mit 24 Törchen umgestaltet. Inzwischen kann man dort auch zwei große Porträts von Che Guevara und dem Schwelmer Liedermacher Franz Joseph Degenhardt bestaunen.

Für diese gute Tat ist der Künstler Robert Schiborr aus Gevelsberg angereist. Weitere Aktionen waren zum Beispiel eine Geschenkekiste am Bürgerplatz, aus der man sich bedienen konnte von Doro Noelle und ihrem Sohn Jonathan und die Übergabe der „Boomerangbags“ an den Unverpacktladen von Maike Niermann. Diese liegen dort aus und können von Kunden kostenlos genutzt werden, die keine Tasche dabei haben.

Der Verein sucht noch weitere gute Taten bis 24. Dezember. Da diese Aktion vom Heimatcheck gefördert wird können bis zu 50 Euro für Materialkosten erstattet werden.

Wer etwas anbieten möchte, schreibt eine E-Mail an netzwerk-schwelm@web.de

