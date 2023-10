Schwelm: Neue barrierefreie Bank eingeweiht

Schwelm. Eine Bank, die vor allem auch für Menschen mit Behinderungen geeignet ist, wurde in Schwelm eingeweiht. Hier steht die neue barrierefreie Bank.

Bürgermeister Stephan Langhard „weihte“ am Freitag auf dem Platz vor der katholischen Kirche St. Marien zwei Sitzbänke ein, die – ebenso wie Aufstellung und Einbau – aus dem städtischen Haushalt finanziert worden sind und die dem Verweilen dienen.

Über eine der beiden Bänke freut sich der Beirat für Menschen mit Behinderung ganz besonders, denn sie ist speziell für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen geeignet. Die Sitzgelegenheit ist außergewöhnlich hoch, damit man sich gut hinsetzen, aber vor allem auch gut wieder aufstehen kann. Hohe Armstützen dienen als Aufstehhilfe und geben zusätzliche Stabilität. Die abgerundeten Stäbe der Sitzfläche sind leicht nach vorne geneigt. Auch das erleichtert ein sicheres Aufstehen und lässt außerdem Regenwasser abfließen. Die Bänke sind somit pflegeleicht.

Insgesamt fünf barrierefreie Bänke

Die erste sogenannte barrierefreie Bank in Schwelm wurde Ende 2013 aufgestellt. Sie steht vor der Hirschapotheke und wurde von der Sparkasse Schwelm gespendet. Nun gibt es insgesamt fünf solcher Bänke in der Schwelmer Innenstadt. Die Bank in der Kirchstraße, die vor dem „Potpourri“ und gegenüber dem Café Rabenschwarz steht, weist eine weitere Besonderheit auf: Sie umrundet mit 180 Grad einen Baum. Ralf Stoffels spendete 2014 mit seiner Stiftung für Jugend, Soziales, Kultur und Stadtentwicklung in Schwelm diese zweite Bank, die besonders für ältere Menschen und in ihrer Mobilität eingeschränkte Bürger geeignet ist.

Ebenfalls aus privaten Spenden konnte die dritte Bank am Brunnen in der Fußgängerzone angeschafft werden. Eine weitere Bank dieser Art steht an der Kapelle am Schloss Martfeld. Auch sie wurde von der Sparkasse gestiftet. Zuletzt finanzierte die Sparkasse 2019 die Bank an der Ecke Hauptstraße/Drosselstraße.

