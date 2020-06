Schwelm: Neue Kita bietet Platz für 70 Kinder

Schwelm. Im Herbst ist Spatenstich für die neue Kita an der Jesinghauser Straße in Schwelm. Die Sparkasse als Bauherrin stellte nun die Pläne vor.

Kinder und Familien können sich freuen: Die Städtische Sparkasse zu Schwelm erstellt eine weitere Kita auf dem Gelände hinter der „Wilden 13“ an der Jesinghauser Straße.

„Noch immer ist der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in Schwelm hoch“, teilte das heimische Geldinstitut mit. Das Problem drängt, denn sowohl der Stadt Schwelm ist am zügigen Ausbau der Kapazitäten gelegen als auch den Familien, die dringend auf einen Betreuungsplatz für ihre Kinder angewiesen sind. Daher entschieden sich die beiden Sparkassenvorstände Michael Lindermann und Johannes Schulz in enger Abstimmung mit der Stadtspitze, dem Verwaltungsrat und dem DRK, auf dem an die Kita „Wilde 13“ angrenzenden Gelände einen gleichartigen Neubau zu errichten.

Identisches Gebäude

Am 30. April unterzeichneten beide Vertragspartner den Kaufvertrag für das Grundstück, das derzeit brachliegt und als ‚Bolzplatz‘ genutzt wird und zum 1. Juni 2020 an den neuen Eigentümer übergegangen ist. Geplant ist, hinter der im Februar 2018 eingeweihten Kita „Wilde 13“ eine weitere Kindertagesstätte mit Platz für rund 70 Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren zu errichten. Nach Fertigstellung wird der DRK-Ortsverband Schwelm, auch diese Einrichtung als Träger übernehmen.

Mit der Fertigstellung der neuen Kita an der Jesinghauser Straße und der Kita an der Rheinischen Straße wird es in Schwelm 19 Kitas geben.

Mehr als 200 Kinder auf Anmeldeliste für 2021/2022 Im jüngsten Jugendhilfeausschuss informierte die Stadtverwaltung über die aktualisierte Bedarfsplanung für die Kindertagesstätten zum Jahr 2020/2021. „Es sind unterm Strich noch 14 Kinder, die wir im neuen Kindergartenjahr unterbringen müssen. Das gibt eine Punktlandung wie in den vergangenen Jahren“, so die Prognose von Jugendamtsleiter Olaf Menke. Er wagte auch gleich noch einen Ausblick auf das Kindergartenjahr 2021/2022, sprach von einer Anmeldeliste „deutlich über 200 Kindern“. Trotz der zwei gerade in Bau befindlichen Kitas (Jesinghauser Straße und Bahnhof Loh) müsse man über eine weitere Kindertagesstätte nachdenken, so der Leiter des Schwelmer Jugendamtes.

Da sich nach Meinung der Beteiligten die gute Zusammenarbeit bei der Erstellung der Wilden 13 im Jahr 2017 bewährt habe, werden auch die damals Aktiven den Bau dieser neuen Einrichtung übernehmen: Architekt Lars Wehnau und sein Team übernehmen die Planung und haben bereits einen Bauantrag gestellt.

Das Generalunternehmen Brüggemann Effizienzhaus aus Neuenkirchen in NRW verfügt über jahrelange Erfahrung im Bau von Kindereinrichtungen. Mit einer Holzrahmenbauweise wird wieder ein ökologisches Konzept umgesetzt, das ein optimales Gesundheitsklima garantieren und die Natur und Umwelt in besonderem Maße schützen soll.

Der erste Spatenstich zu dem Bauvorhaben ist für Herbst 2020, die Einweihung für Herbst 2021 geplant – nach Möglichkeit rechtzeitig zum 175- jährigen Jubiläum der Stätischen Sparkasse zu Schwelm.