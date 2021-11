Schwelm: Neue Selbsthilfegruppen zum Thema Essstörungen

Das Gespräch und der Austausch hilft vielen Betroffenen. In Schwelm wird sich eine Selbsthilfegruppe zum Thema Essstörungen gründen.

Schwelm. In Schwelm wird sich eine neue Selbsthilfegruppe zum Thema Essstörungen gründen.

Die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe KISS EN-Süd unterstützt den Wunsch von Betroffenen, eine Selbsthilfegruppe zum Thema Essstörungen in Schwelm zu gründen.

Die neue Selbsthilfegruppe richtet sich an alle, für die ein normales Essverhalten zum Problem geworden ist. Im Mittelpunkt der Treffen soll der persönliche Erfahrungsaustausch stehen. Dazu gehört, mit Gleichbetroffenen ins Gespräch zu kommen und so das Gefühl zu erleben, mit dem Problem nicht allein zu sein. Aber auch der Austausch von Informationen und sich anderen in vertrauter Atmosphäre mitzuteilen sind hilfreich, um aus Rückzug und Einsamkeit herauszufinden.

Das erste Treffen findet am Freitag, 19. November, um 17 Uhr im Caritas Suchthilfezentrum Schwelm in der August-Bendler-Str. 12 statt. Für das Dabeisein gilt die 3 G-Regel (geimpft, getestet oder genesen). Ein entsprechender Nachweis ist mitzubringen.

Ansprechpartner für eine Anmeldung sowie weitere Infos ist die KISS EN-Süd, 02332/664029.

