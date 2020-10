Schwelm: Neue Spitze beim Verschönerungsverein

Für die engagierten und sachlich lösungsorientierten Mitglieder des Verschönerungsvereins Schwelm war es keine Überraschung, als unter dem Tagesordnungspunkt 7 „Neuwahlen“ der jetzige 1. Vorsitzende Michael Lindermann sein Amt zur Verfügung stellte.

In der heutigen Zeit kann ein Vorstandsvorsitzender der Sparkasse nicht zeitgleich einen unterstützungswürdigen Verein führen. Lindermann erklärte: „Die Finanzaufsicht sieht es sehr kritisch“ und er wolle den Verein von den Fragen fernhalten. So seien leider die Fakten. Die Mitglieder bedauerten es sehr, denn er habe in den drei Jahren sehr gute Arbeit geleistet und war zur Stelle, als nach dem Tod von Martin Schwamborn sogar die Auflösung des Vereins und die Übergabe des Vereinsvermögens an die Stadt zur Diskussion standen. Die Familie Lindermann hatte zudem eine Ausbildung zur Auszeichnung von Wanderwegen absolviert.

Hinter den Kulissen hatte man sich bereits nach einem möglichen Kandidaten umgesehen. Auch wenn der bisherige 2. Vorsitzende Ralf Stoffels noch nach einem Gegenkandidaten Ausschau hielt und lachend ermutigte „ich muss das Amt nicht haben“ – die Mitglieder sahen das einstimmig (mit der obligatorischen Enthaltung) anders. Er wurde gewählt.

Für den jetzt freigewordenen 2. Vorsitzenden meldete sich der Maschinenbau-Ingenieur Burkhard Lambeck (59, geborener Schwelmer). „Ich möchte mich gerne aktiv für Schwelm einsetzen und die Stadt schöner machen.“ Seine Familie sei schon immer mit dem Verein verbunden gewesen und sein Großvater habe bereits 35 Jahre den Vorsitz inne gehabt. Er selbst habe in den letzten Monaten ein Verzeichnis der Bänke erstellt (Ort, Lage, Zustand, Geodaten) und schwärmte von den Bänken mit Weitblick am Ehrenberg, wies aber auch auf die gefährdeten Ecken hin. Seine Wahl war ebenfalls einstimmig.

Lindermann scherzte, er würde aber gerne im erweiterten Vorstand mit arbeiten, denn mit „Bankgeschäften kenne ich mich aus.“ Als organisatorische Anlaufstelle für jedes Mitglied und Bürger bliebe Schatzmeisterin Julia Göhlich erhalten.

Suche nach Nachwuchs

Corona hat auch auf den Verein Auswirkungen – die Präsenz-Sitzungen des erweiterten Vorstandes - zu denen gerne weitere Mitglieder hinzukommen können – so Stoffels – seien ausgefallen, so dass Lindermann in den letzten Monaten sehr vieles habe alleine stemmen müssen. Lindermann bedankte sich bei Bernhard Gläser für seine rege Teilnahme in den verschiedenen Ausschusssitzungen der Stadt.

Gläser: „Das sollen jetzt mal Jüngere machen.“ Aber diese müssen erst noch gefunden werden. Dank auch an Matthias Kampschulte, der mit seiner Nordic-Walking Gruppe Wanderwege auszeichnet und an einem Logo für eine eigene Route arbeitet.