Schwelm: Neues Gelenk? Das sollten Patienten wissen

Schwelm. Mobilität mit künstlichen Gelenken wie Knie und Hüfte. Über den aktuellsten Stand informiert Dr. Antonio Marques im Helios Klinikum Schwelm.

Neue Hüfte, neues Knie? - Mobilität mit künstlichen Gelenken. Über das für viele Menschen wichtige Thema Endoprothetik referiert Dr. Antonio Marques am Mittwoch, 24. November, um 18 Uhr im Helios Klinikum Schwelm.

Für eine Operation am Hüft- oder Kniegelenk kann es verschiedene Gründe geben; häufig ist der Gelenkverschleiß Ursache für schmerzhafte Beschwerden und Bewegungseinschränkungen. Der Abnutzungsprozess stellt in der Regel eine ganz normale Begleiterscheinung des Alterns dar. Aber auch eine Verletzung, Entzündung, eine Fehl- oder Überbelastung können Gründe für Arthrose sein. „Unser Ziel ist es, den Auslöser für die Beschwerden ausfindig zu machen, zu beseitigen und die bestmögliche Schmerz- und Beschwerdefreiheit zu erreichen. Dabei gilt es vorab zunächst gut abzuwägen, ob nicht auch eine gute Schmerztherapie dem Patienten hilft, denn nichts ist wertvoller als das eigene Gelenk“, erklärt Dr. Marques, Leitender Arzt der Abteilung für Orthopädie am Helios Klinikum und des Endoprothetikzentrums. Erst wenn ein Gelenk irreparable Schäden aufweist, muss es in einer OP ersetzt werden.

Dr. Antonio Marques referiert am Mittwoch, 24. 11. 2021, im Klinikum zum Thema Endoprothetik Foto: Privat

Ob ein Kunstgelenk dann problemlos funktioniert oder Komplikationen wie Schmerzen, Entzündungen, Knochenschwund oder Prothesenlockerungen auftreten, hänge von vielen Faktoren ab. Die postoperative Nachbehandlung besteht in der sofortigen Mobilisation. Eine Vollbelastung ist sofort möglich. Die tägliche Gangschulung, das Nutzen von orthopädischen Hilfsmitteln und der individuelle Einsatz von Bewegungsschienen gehören zum standardisierten Nachbehandlungsschema. Eine Entlassung in die organisierte Reha sei meistens bereits ab dem vierten postoperativen Tag nach ärztlicher Begutachtung möglich. „Der Fokus der letzten Jahre lag in der Etablierung schonender operativer Methoden wie die minimal invasive Implantationstechnik. Diese und die Optimierung von Behandlungskonzepten rund um die Operation wie verträgliche Narkosen, gute Schmerztherapie nach der Operation sowie eine intensive Krankengymnastik ermöglichen dem Patienten eine schnelle Genesung“, erklärt der Mediziner.

Mit dem Thema Endoprothetik meldet sich Dr. Antonio Marques nach einer langen Pause zurück auf der Vortragsbühne des Helios Klinikums Schwelm. Im Anschluss haben die Besucher die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Die Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Es gilt die 3G-Regel. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen laufen ausschließlich über das Kontaktformular der Klinik https://www.heliosgesundheit.de/kliniken/schwelm/ihr-aufenthalt/kontakt/kontaktformular/ Alle Interessierten erhalten eine Antwort-E-Mail.

