Schwelm: Neues Schnelltest-Center am Sportplatz Rennbahn

Schwelm. Das DRK hat am Sportplatz An der Rennbahn das Schnelltest-Center Schwelm West in Betrieb genommen

Die Kreisstadt verfügt seit Mittwoch über ein neues Schnelltest-Angebot. Das DRK hat im Sportlerheim am Sportplatz An der Rennbahn (Jesinghauser Straße 50) das DRK-Schnelltest-Center Schwelm West eröffnet. Die Öffnungszeiten: mo. von 9 bis 14 Uhr, di. von 14 bis 19 Uhr, mi. von 9 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr, fr. von 9 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 20 Uhr, sa. von 8 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr und so. von 10 bis 14 Uhr. Donnerstags bleibt die Einrichtung geschlossen. Termine (nur nach Voranmeldung) können online gebucht werden unter www.cm-terminreservierung.deIn dem Schnelltestzentrum wird nur der Abstrich genommen. Es entsteht keine Wartezeit, weil das Testergebnis per E-Mail ca. 15-20 Minuten später zugestellt wird.

Schwelm-Center: Tests ab heute

Nicht, wie von der Stadt angekündigt, am Mittwoch, sondern am Donnerstag, 1. April, um 10 Uhr eröffnet das Schnelltest-Zentrum von Staats & Niggemann Security GmbH im Schwelm-Center, in den Räumen, des ehemaligen C&A. Termine dafür können unter www.sns-security.de gebucht werden.