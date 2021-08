Schwelm: Open Stage – Streetstyle geht in die nächste Runde

Schwelm. Handgemachte Musik und Kleinkunst in gemütlicher Atmosphäre: „Open Stage – Streetstyle“ in Schwelm geht in die nächste Runde.

Am Samstag, dem 28. August, geht die Veranstaltungsreihe „Open Stage - Streetstyle“ in die nächste Runde.

Kultur der Straße eine Bühne geben

Das Publikum darf sich zum zweiten Mal in diesem Jahr auf handgemachte Musik und Kleinkunst in gemütlicher Atmosphäre im Schwelmer Jugendzentrum, Märkische Straße 16, freuen. Ziel der Reihe ist es seit mittlerweile fünf Jahren, einerseits der Kultur der Straße eine Bühne zu geben, das heißt jungen Talenten ein Podium zu bieten, und andererseits Jugendlichen sowie jungen und junggebliebenen Erwachsenen neue Kunstformen und Künstler/innen bekannt zu machen.

Daniel Hinzmann organisiert die Reihe seit Beginn zusammen mit dem Jugendzentrum. Der Schwelmer Musiker wird wie immer moderieren und durch das Programm führen. Folgende Künstlerinnen und Künstler aus der lokalen Umgebung werden ihr Programm ganz nah am Publikum und in angenehmer Lautstärke präsentieren:

Pia Klein aus Schwelm konnte mit ihrer Leidenschaft für die Musik und tollen Eigeninterpretationen das Publikum bei vergangenen Veranstaltungen im Jugendzentrum bereits für sich begeistern. Vor zwei Jahren hatte sie ihr erstes Konzert mit Band bei einer der Open Stage Veranstaltungen. Aus diesem spontanen Bandprojekt sind mittlerweile viele weitere musikalische Ideen entstanden und auch Eigenkompositionen der Musikerin, welche sie dem Publikum präsentieren wird.

Leon Mucke ist einer von mehreren Musikern, die es diesmal auf die Bühne am Jugendzentrum zieht. Foto: Privat

Eine Szenerie wie aus einem alten Film in Sepia: So fühlt sich der neue musikalische Geniestreich des jungen Ausnahmekünstlers aus Wuppertal an. „Leon Mucke“ hat es wieder einmal geschafft, eine treibende Ruhe in unseren Alltag zu zaubern – im wahrsten Sinne des Wortes. Die sparsam eingesetzten Instrumente, seine samtige Stimme, der wir so ziemlich alles glauben, was sie uns singt, und das durchdachte Arrangement machen „Lass mich treiben“ zu einer ehrlichen willkommenen Pause in unserem viel zu komplizierten, viel zu durchgetakteten Leben.

Lucia entdeckte schon früh ihre Leidenschaft fürs Singen. Durch ihren Vater lernte die Portugiesin aus Ennepetal bereits im Kindergartenalter die berühmten Songs von Dolly Parton, Bob Dylan und vielen anderen Weltstars kennen und lieben. Aus diesem Grund begeistert sich die heute 24-Jährige neben den aktuellen Hits noch immer besonders für alte Klassiker wie Jolene oder Blowing in the Wind und verleiht ihnen mit ihrer rauchigen Stimme eine ganz eigene Note.

Special Guest: Lisa Thiel (21) ist Slam Poetin aus Münster, mit Wurzeln in Schwelm. Seit mittlerweile 6 Jahren steht sie mit ihren Texten auf den Bühnen NRWs. Das Wichtigste für sie ist, Menschen zu erreichen, sie mit ihren Worten zu berühren, sie zum Nachdenken zu bringen. Durch Poetry Slam hat sie zum Glück schon sehr früh - wie sie selbst sagt - ein Format für sich gefunden, ihre Liebe zum geschriebenen und gesprochenen Wort auszuleben.

Das Konzert findet unter Einhaltung der aktuellen Corona-Schutzverordnung open air im Atrium des Jugendzentrums und unter Einhaltung der 3G-Regeln statt. Um Wartezeiten und Warteschlangen zu vermeiden, wird darum gebeten, die Eintrittskarten möglichst im Vorverkauf zu erwerben. Die Karten sind zum Preis von 5 Euro unter Barnstein@Schwelm.de unter Angabe der Kontaktdaten erhältlich. Während des Konzerts werden im Rahmen des „Kulturrucksack-Projektes“ von Jugendlichen unter Anleitung Video- und Tonaufnahmen durchgeführt.

