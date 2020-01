Das Verfahren gegen einen Paketzusteller, der aus Zeitmangel die Empfängerunterschrift selbst auf seinem Lesegerät geleistet haben soll, ist eingestellt worden. Der Fall hatte für Aufsehen gesorgt, weil das gelieferte Paket ungewöhnlich wertvoll gewesen sein soll.

Vorwurf bleibt unbewiesen

Vor zwei Monaten hatte das Schwelmer Amtsgericht den Fall anverhandelt. Der Mitarbeiter eines Paketdienstes soll aus Zeitmangel selbst die Empfängerunterschrift auf seinem elektronischen Lesegerät geleistet haben, als er das Paket am 12. Juni 2018 einfach auf dem Grundstück des Empfängers abgelegt hat.

Was den Fall besonders spannend machte, war der angeblich exorbitant hohe Wert des Pakets. Den hatte der Paketempfänger mit sage und schreibe 35.000 Euro beziffert, zumindest war es so in einer Akte belegt. Der Angeklagte soll das wertvolle Paket einfach auf dem Grundstück abgelegt haben, bevor er schnell selbst auf dem Lesegerät die Empfangsbestätigung unterschrieben habe.

Beim ersten Termin im November hatte sich der 26-jährige Dortmunder nicht zu dem Vorwurf geäußert. Er sagte nur: „Ich bin mir nicht sicher, ob unser Lieferdienst Pakete mit derart hohem Wert überhaupt zustellt. Dafür gibt es Spezialfirmen.“ Das Schwelmer Gericht hatte dann beschlossen, sich zu vertagen und den Prozess zu einem anderen Termin völlig neu zu starten.

Verteidiger bestreitet Vorwurf

Nun erschien der Paketzusteller erneut vor Gericht. Sein Verteidiger Hans-Peter Maas bestritt sodann im Namen seines Klienten den Vorwurf. „Der Scanvorgang kann nicht unbedingt einer Person zugeordnet werden. Es kann dazu kommen, dass einzuarbeitende Mitarbeiter auch mit dem Gerät hantieren.“ In jener Zeit soll der Angeklagte öfter neue Mitarbeiter beziehungsweise Praktikanten mitgenommen haben, um sie einzuweisen. Mittlerweile hatte sich auch die Paketzustellerfirma zu dem mutmaßlichen Wert der Lieferung geäußert. Die Firma hatte erklärt, dass sie Pakete mit solch hohem Wert nicht mehr übernehmen würde.

Auch Verteidiger Maas erklärte den sündhaft hohen Paketwert, der immer wieder durch die Akten geisterte, schlicht für „Quatsch“. Dennoch konnte sich auch der wahre Wert des Pakets mit rund 9400 Euro sehen lassen. Der Kunde hatte sein Paket übrigens damals unbeschadet auf seinem Grundstück mit vollständigem Inhalt, zwei Modulen für High-End-Fernsehgeräte, gefunden.

Am Ende waren sich alle Prozessbeteiligten einig, dass man in diesem Falle keine allzu großen Geschütze auffahren müsse. Das Verfahren gegen den Dortmunder wurde ohne weitere Auflagen eingestellt.