Rettungskräfte im Einsatz (Archivfoto). In Schwelm wird eine 70-Jährige von einem Pkw angefahren und verletzt.

Unfall Schwelm: Passantin übersehen – Pkw fährt 70-Jährige an

Schwelm. Bei einem Unfall in Schwelm wird eine 70 Jahre alte Passantin verletzt. Ein Pkw-Fahrer hatte sie beim Abbiegen übersehen und angefahren.

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Steinwegstraße/Am Ochsenkamp in Schwelm wurde am Freitag eine 70-Jährige verletzt.

Beim Abbiegen hatte ein 38-jähriger Schwelmer die Fußgängerin übersehen, die gerade die Fahrbahn überquerte. Die 70-Jährige zog sich zum Glück nur leichte Verletzungen zu.

