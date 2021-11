Schwelm: Pfadfinder verkaufen frisch geschlagene Tannen

Auch in diesem Jahr werden die Pfadfinder aus Schwelm am Samstag vor dem 4. Advent wieder Tannenbäume verkaufen

Schwelm. Die Pfadfinder aus Schwelm verkaufen wieder frisch geschlagene Nordmanntannen und Blaufichten fürs Weihnachtsfest. Hier alle Infos dazu.

Auch in diesem Jahr werden die Pfadfinder aus Schwelm am Samstag vor dem 4. Advent wieder Tannenbäume verkaufen. Ihr besonderes Angebot ist die Lieferung der Bäume nach Hause und auf Wunsch bis ins Wohnzimmer. Dieser Service werde seit vielen Jahren besonders gerne von Schwelmer Rentnerinnen und Rentnern in Anspruch genommen oder von Menschen, die schlicht keine Lust auf Tannennadeln im Auto haben.

Der Erlös des Tannenbaumverkaufs ist für die Jugendarbeit im Stamm „Teutonen Schwelm“ bestimmt. Ort: Auf dem Kirchplatz vor der St. Marienkirche. Verkaufsbeginn: Samstag, 18. Dezember, ab 8 Uhr. Es lohne sich angesichts des großen Interesses vieler Stammkunden früh vorbei zu schauen, um noch eine große Auswahl zu haben.

Wie schon im Vorjahr kommen die Bäume aus dem Sauerland und haben eine Größe von ca. 1,2 bis 2,5 Metern. Verkauft werden Nordmanntannen und Blaufichten. Die Anlieferung der Bäume erfolgt gegen einen kleinen Aufpreis.

