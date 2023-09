Schwelm: Pkw kracht in Poller – Fahrer (60) betrunken

Schwelm. Mit dem Pkw von der Straße abgekommen und in die Poller auf dem Gehweg gekracht. Dieser Unfall in Schwelm wird für den Fahrer Folgen haben.

Ein 60-jähriger Suzuki-Fahrer aus Bochum ist am Mittwoch gegen 21.55 Uhr auf der Drosselstraße in Schwelm in Fahrtrichtung Hauptstraße in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte mit Pollern auf dem Gehweg.

Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Bochumer sich unter Alkoholeinfluss hinters Steuer gesetzt hatte. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

Es entstand ein Sachschaden in mittlerer vierstelliger Höhe.

