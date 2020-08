Schwelm: Podiumsdiskussion mit Bürgermeisterkandidaten

Schwelm. Im Leo-Theater in Schwelm stellen sich die drei Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl bald einer Podiumsdiskussion.

Ein Löwengebrüll wird es natürlich nicht geben. Dafür aber einen lebhaften und informativen Austausch über die Vorstellungen eines künftigen ersten Bürgers der Stadt: Das Leo-Theater im Ibach-Haus richtet eine Podiumsdiskussion aus, auf der die drei Bewerber Philipp Beckmann, Stephan Langhard und Jürgen Lenz auf der Bühne stehen. Der Termin: Dienstag, 8. September, 19.30 Uhr. Sechs Tage vor der Kommunalwahl können sich 100 Besucherinnen und Besucher ein Bild von den Kandidaten und deren Ansichten zur aktuellen Lage der Kreisstadt und deren Zukunftsperspektiven machen.

„Themen“, so Mit-Initiator und Theaterchef Andreas Winkelsträter, „gibt es sicher reichlich“. Und dabei hat er gar nicht so sehr den eigenen Kulturbetrieb im Blick. Fragen des Öffentlichen Nahverkehrs, das neue Rathaus und der alte Bahnhof in der flächenkleinsten Gemeinde NRWs sind nur Schlaglichter auf ein möglicherweise breites Themenspektrum, bei dem die Bewerber um das erste Amt in der Stadt kandidieren.

Zugang per Eintrittskarte

Ganz grundsätzlich steht und fällt die Veranstaltung mit den dann gültigen Hygienevorschriften. Um in puncto Hygiene ein konfliktfreies Miteinander zu gewährleisten, muss die Zuhörerzahl begrenzt werden. Unter der Voraussetzung der derzeit geltenden Maßnahmen werden 100 Menschen teilnehmen können.

„Wir haben uns in Absprache mit den Bewerbern für einen zwingend notwendigen Zugang per Eintrittskarte über unser Ticketsystem Wuppertal-Live entschieden“, erklärt Andreas Winkelsträter weiter. Die Tickets gibt es kostenlos bei der Sparkasse Schwelm, im Internet (www.leo-theater.ruhr) oder bei den Veranstaltungen des Leo-Theaters.

Alle drei Kandidaten haben die Teilnahme an der Podiumsdiskussion spontan zugesagt. Die Diskussion wird der Vorsitzende des Leo-Freundeskreises, Bernd Oesterling, leiten.