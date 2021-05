Schwelm: Polizei fesselt aggressiven Ladendieb

Foto: Polizei ME

Schwelm. Betrunken und hochaggressiv: Die Polizei musste einen Mann in einem Supermarkt in Schwelm fesseln.

Ein 24-jähriger Schwelmer wollte am Donnerstagnachmittag Wurstwaren aus einem Markendiscount in der Bahnhofstraße in Schwelm entwenden. Mitarbeiter des Geschäfts versuchten ihn daran zu hindern. Der Mann verhielt sich jedoch äußerst aggressiv und schlug und trat nach den Angestellten. Ein 34-jähriger Mitarbeiter wurde dabei leicht verletzt.

Auch als die hinzugerufene Polizei eintraf, verhielt sich der Mann weiter unkooperativ und aggressiv. Durch die Beamten wurde der 24-Jährige gefesselt. Weil der augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stehende Mann sich nicht ausweisen konnte und seine Personalien nicht angeben wollte, wurde er zur Polizeiwache gebracht.

