Schwelm: Polizei sucht brutalen Bahnsteig-Schläger

Schwelm/Gevelsberg/Wuppertal. Zeugen gesucht: Gefahndet wird nach einem brutalen Schläger. Er schlug auf sein Opfer auf dem Bahnsteig ein, an dem gerade die S 8 hielt.

Die Bundespolizei fahndet mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem Mann, der im Bahnhof Wuppertal-Langerfeld auf dem Bahnsteig, an dem die S 8 aus Düsseldorf in Richtung Hagen hielt, einem Geschädigten mit enormen Kraftaufwand gegen den Kiefer trat. In dem Zug befanden sich zur Tatzeit möglicherweise auch Fahrgäste aus Schwelm oder Gevelsberg, wo die S-Bahn anschließend hielt.

Die Tat ereignete sich am Morgen des 23. Juni 2019 gegen 4.11 Uhr. Dem erheblich verletzten Geschädigten sind bis zum heutigen Tage mehrere tausend Euro an Behandlungskosten entstanden. Nach der Tat flüchtete der Tatverdächtige aus dem Bahnhof. Zum Tatzeitpunkt trug der bärtige Tatverdächtige ein gestreiftes Poloshirt, eine schwarze Hose und weiße Schuhe.

Mit Beschluss ordnete das Amtsgericht Wuppertal die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern des unbekannten Tatverdächtigen an. Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Wer kennt die Person? Wer kann Hinweise auf den Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben? Die Bilder sind online zu finden unter www.bundespolizei.de

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 0800-6888000 oder an jeder Bundespolizeidienststelle entgegen.