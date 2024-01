Schwelm: Polizei sucht Einbrecher mit Fotos

Schwelm Nach einem Einbruch sucht die Polizei mit Fotos nach den Tätern und bittet um Mithilfe. Geschädigte nehmen die Täter aus der Ferne auf.

Unbekannte brachen im vergangenen Sommer in ein Reihenhaus in Schwelm ein. Die Polizei hat nun Fotos von den Männern veröffentlicht, die das Haus durchwühlten.

Wie die Polizei mitteilt, drangen am 16. Juli 2023 gegen 23.20 Uhr drei unbekannte Täter gewaltsam in ein Reihenhaus an der Straße Wiesengrund ein. Sie brachen ein Metallgitter am Kellerfenster heraus und hebelten dieses sodann auf. Anschließend durchwühlten sie Schränke und Schubladen im gesamten Haus und entwendeten Schmuck, Bargeld sowie Elektrogeräte. Die Geschädigten befanden sich zur Tatzeit im Urlaub, konnten jedoch nach Alarmauslösung mittels Fernsteuerung der Videoüberwachung über das Smartphone Aufnahmen der Täter erzeugen.

Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung der Tatverdächtigen führen? Fotos der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW. Auf den Bildern sind die Gesichter der Einbrecher und Teile ihrer Kleidung zu erkennen. Die Polizei teilt dazu mit: „Wenn Sie diese Personen wiedererkennen oder Angaben zu ihren Aufenthaltsorten machen können, wenden Sie sich bitte unter 02336/91661234 an uns.“

