Schwelm: Polizei verhaftet erneut Metalldiebe

Schwelm. Auf frischer Tat ertappt: Die Polizei verhaftet zwei Metalldiebe in Schwelm. Sie erwartet nun ein Gerichtsverfahren.

Festnahmen nach Metalldiebstahl in der Eisenwerkstraße in Schwelm: Am Samstag gegen 2.08 Uhr wurden ein 34-jähriger Schwelmer sowie ein 41-jähriger Velberter auf frischer Tat angetroffen, als sie auf einem Lagergelände soeben entwendete Metallrohre in einen Anhänger verluden.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Beide Personen wurden noch vor Ort vorläufig festgenommen. Dies ist bereits die zweite Festnahme von Metalldieben binnen einer Woche.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm