Schwelm: Polizei verhaftet möglichen Serien-Einbrecher

Schwelm. Der Wuppertaler ist wohl für zahlreichen Einbrüche in Schwelm verantwortlich. So ging der Einbrecher der Polizei ins Netz.

Erfolg für die Polizei in Schwelm: Sie fasste einen Einbrecher, der möglicherweise für zahlreiche Taten verantwortlich zeichnet. Am Donnerstagmittag, gegen 13 Uhr, traf ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses der Brunnenstraße im Keller des Hauses auf einen ihm unbekannten Mann. Bei Ansprache, was dieser hier zu suchen habe, entgegnete der Unbekannte mit einem „Sorry“. Er stieß den Anwohner beiseite und flüchtete aus dem Haus in Richtung Milsper Straße.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Der Anwohner verständigte sofort die Polizei. Im Rahmen der Fahndung trafen Zivilkräfte in der Sedanstraße auf einen Mann. Als der Mann bemerkte, dass es sich bei der Streife um Polizeibeamte handelte, versuchte er zunächst zu fliehen, blieb dann jedoch stehen und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 27-jährigen Wuppertaler. Er wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht. Während des Einsatzes wurden der Polizei weitere Kellereinbrüche in direkter Nachbarschaft bekannt, die dem Beschuldigten zuzuordnen sind. Ob der Mann auch für die in letzter Zeit zahlreichen begangenen Kellereinbrüche in Frage kommt, müssen die weiteren Ermittlungen klären.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm