Schwelm: Postbank schließt ihre Filiale im Schwelm-Center

Schwelm. Jetzt steht fest endgültig fest: Die Postbank wird ihre Filiale im Schwelm-Center schließen. Das sind die Details und die Hintergründe.

Die Postbank zieht sich endgültig aus Schwelm zurück. Im Februar 2021 hatte die Deutsche Post DHL ihren Standort am Rande der Fußgängerzone aufgegeben. Seitdem werden die postalischen Dienstleistungen von einer Partnerfiliale im Schwelm-Center erbracht. Geschlossen wurde damals die ebenfalls in den Räumlichkeiten an der Hauptstraße 85-87 untergekommene Postbank, mittlerweile ein Tochterunternehmen der Deutschen Bank. Die Finanzdienstleistungen der Postbank in Schwelm erbringt seitdem die neue Partnerfiliale. Damit wird allerdings bald Schluss sein.

„Die Finanzdienstleistungen werden hier ab dem 8.12.2021 nicht mehr angeboten. Die Postdienstleistungen bleiben unverändert erhalten“, sagt Oliver Rittmaier, Mitarbeiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Postbank, auf Nachfrage dieser Zeitung.

Verändertes Kundenverhalten

Den Schritt, sich aus Schwelm zurückzuziehen, begründet der Öffentlichkeitsarbeiter mit wirtschaftlichen Gründen. Die Digitalisierung hat das Kundenverhalten geändert. Immer mehr Dienstleistungen werden im Internet angefragt und erbracht. Postbank und Deutsche Post überprüfen deshalb regelmäßig ihr Filialnetz in Bezug auf Kundenverkehr, Produktnutzung und auch hinsichtlich der Kosten. „Diese Prüfung führt in manchen Fällen zum Ergebnis, dass in einer bestimmten Partner-Filiale der Deutschen Post oder an einem bestimmten Standort Bankdienstleistungen nicht mehr wirtschaftlich angeboten werden können“, teilt Oliver Rittmaier mit.

Wo dies der Fall sei, verständigten sich Postbank und Deutsche Post, diese Services aus der Partner-Filiale herauszunehmen. „Auch bei der Partner-Filiale in der Untermauerstraße 19-23 im Schwelm-Center in Schwelm war dies der Fall. Aus den beschriebenen wirtschaftlichen Gründen wird es in Schwelm keinen alternativen Standort für die Dienstleistungen der Postbank geben“, so der Mitarbeiter der Postbank weiter.

Laut Mitteilung der Postbank werden die Kunden durch die Deutsche Post über die Herausnahme der Bankdienstleistungen sowie über Ausweichmöglichkeiten und Alternativen in der Umgebung mittels Handzettel in der Filiale selbst informiert.

Nächste Filiale in Wuppertal

Die nächstgelegene Filiale der Postbank mit dem kompletten Angebot an Post- und Postbankleistungen, einem SB-Bereich mit Geldautomat, Service-Terminal für Überweisungen und Kontoauszugsdrucker sowie Beratung rund um das Thema Geld befindet sich dann in der Stresemannstraße 15 in 42275 Wuppertal.

„In Wuppertal finden Kunden bei OM Schreibwaren, Schwelmer Straße 43, eine der nächstgelegenen Partner-Filialen der Deutschen Post mit demselben Angebot an Bankdienstleistungen wie im Schwelm-Center. Eine weitere dieser Partner-Filialen befindet sich bei Alice Fiedler, Voerder Straße 36, 58256 Ennepetal“, so Oliver Rittmaier. Wer sich als Postbank-Kunde kostenlos mit Bargeld versorgen will, kann dies unter anderem bei der Deutschen Bank und bei der Commerzbank in Schwelm tun.

Überblick über die Dienstleistungen im Internet Wer sich darüber hinaus ein Bild machen möchte, wo die Dienstleistungen der Postbank zu finden sind und wo man sich kostenlos mit Bargeld versorgen kann, der findet unter www.postbank.de/filialen und unter www.postbank.de/geldautomaten ein interaktives Programm, das die nahe gelegenen Filialen und Geldautomaten auf einer Karte anzeigt. Dort finden Kundinnen und Kunden neben den Geldautomaten der Postbank auch die Geräte der Cash-Group-Partner sowie Shell-Tankstellen und diejenigen Supermärkte, die das sogenannte Cashback-Verfahren anbieten.

Für die Schwelmer Bürger hat der Öffentlichkeitsarbeiter der Postbank noch einen weiteren Tipp: „Uns ist bewusst, dass insbesondere die kostenlose Versorgung mit Bargeld für unsere Kunden wichtig ist. Deshalb möchte ich an dieser Stelle auf das Cashback-Verfahren eingehen, bei dem man sich beim bargeldlosen Bezahlen kostenfrei bis zu 200 Euro Bargeld auszahlen lassen kann.

Verweis auf Bargeldservice

Ergänzt wird dies durch den Shell-Bargeldservice, bei dem Kunden der Postbank an mehr als 1300 Shell-Tankstellen ebenfalls kostenlos Bargeld erhalten – auch ohne zu tanken.“ Beide Verfahren erfreuten sich zunehmender Beliebtheit.

Rittmaier verweist auf die Statistik. Während 2019 jeder vierte Deutsche (27 Prozent) beim Einkaufen oder Tanken Bargeld abhob, nutzt heute bereits knapp jeder Zweite (41 Prozent) diesen Service – eine Zunahme von mehr als 50 Prozent in zwei Jahren. Im Schwelm-Center selbst oder in der unmittelbaren Umgebung bieten unter anderem folgende Einzelhändler das Cashback-Verfahren an: Rewe, Netto in der Bahnhofstraße 81 und Lidl.

