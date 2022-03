Schwelm: Propstei wird aktiv gegen Diskriminierung

Schwelm. Die Propstei unterstützt die Initiative, die sich gegen eine Ausgrenzung kirchlicher Mitarbeiter aufgrund ihrer sexuellen Orientierung ausspricht

Die katholische Propstei St. Marien unterstützt die Initiative #OutInChurch, die sich gegen eine Ausgrenzung kirchlicher Mitarbeiter aufgrund ihrer sexuellen Orientierung ausspricht.

Seit Anfang des Jahres sorgt die bundesweite Initiative #OutInChurch für Aufmerksamkeit. Darin haben sich viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der katholischen Kirche in Deutschland als homosexuell, queer oder divers geoutet, um gegen die häufige Ausgrenzung aufgrund ihrer sexuellen Orientierung zu protestieren. Viele Bischöfe haben daraufhin ihren Angestellten zugesichert, dass dieses Outing zu keinen dienstrechtlichen Konsequenzen führen wird. Auch Bischof Franz-Josef Overbeck hat in einem offenen Brief an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bistum Essen seine Unterstützung zugesagt. In der katholischen Kirche hier vor Ort hat sich der leitende Propst Norbert Dudek bereits in der Vergangenheit mehrfach für einen offeneren Umgang und Diversität ausgesprochen.

Nun hat sich auch der neugewählte Pfarrgemeinderat (PGR) der katholischen Propstei St. Marien Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal zu einer seiner ersten Sitzungen getroffen und dabei unter anderem über das von der Initiative #OutInChurch angestoßene Thema diskutiert. Einstimmig unterstützt der PGR die Initiative. Vorstandsmitglied Matthias Braun erläutert dazu: „Diskriminierung und Ausgrenzung, aus welchem Grund auch immer, widerspricht unserem Glauben zutiefst. Es kann und darf nicht sein, dass die Kirche aufgrund der geschlechtlichen Orientierung eines Menschen diesen beruflich oder privat benachteiligt, ausgrenzt und ihm die volle Teilhabe am kirchlichen Leben vorenthält. Es ist wichtig, dass wir in unseren Gemeinden dazu ins Gespräch kommen.“

Konkret soll daher die Initiative #OutInChurch mit Plakaten und Flyer bekannt gemacht werden. Unterschriftenlisten zur Unterstützung liegen ebenfalls in allen Kirchen aus.

