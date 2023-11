Schwelm: Putzfrau soll fast 60.000 Euro gestohlen haben

Ein hölzerner Hammer liegt auf einer Richterbank (Symbolfoto). Eine Frau soll in Schwelm Schmuck und Münzen gestohlen haben und stand deshalb nun vor Gericht.

Schwelm. Eine Frau soll in Schwelm als Putzkraft in einem Privathaushalt fast 60.000 Euro gestohlen haben. Die Richterin wird vor Gericht sehr deutlich.

Es war nicht die beste Freundin. Das steht am Ende des Prozesses im Amtsgericht Schwelm fest. Auf der Anklagebank eine 62-jährige Frau. Im Rahmen ihrer Tätigkeit als Reinigungskraft, soll sie im Privathaushalt einer Doktorin in Schwelm, Schmuck und Münzen im Gesamtwert von geschätzt 57.000 Euro gestohlen haben (wir berichteten). Inzwischen ist es der dritte Prozesstag. Zum Auftakt hatte die Angeklagte zugegeben, drei Ohrringe eingesteckt zu haben. Mehr aber nicht, beteuerte sie. Um von sich abzulenken, brachte die Angeklagte die beste Freundin der Geschädigten ins Spiel.

Denn: Sie habe einen Schlüssel vom Haus und sei dort gewesen, als sich die Doktorin im Urlaub befunden habe. Daraufhin sollte in einem Fortsetzungstermin die beste Freundin als Zeugin gehört werden. Sie erschien aber nicht, was den dritten Sitzungstag zur Folge hatte. Beste Freundinnen machen alles zusammen. Während andere gemeinsam shoppen oder auf Partys gehen, unterstützen sich die Zeugin und die Geschädigte gegenseitig vor Gericht. Und so sitzt die Doktorin während der Verhandlung die ganze Zeit im Zuhörerbereich.

Ihre Freundin (47) bestätigt, dass sie einen Schlüssel zum Haus der Geschädigten habe. In deren Abwesenheit kümmere sie sich um Hunde, Blumen und Post. Dann wird die Richterin ganz direkt: „ Haben Sie Schmuck entwendet?“ Die Zeugin: „Nein.“„Haben Sie Münzen entwendet?“ „Nein“.

„Haben Sie einen Tresor aufgebrochen?“ „Nein“ Sie wisse auch nicht, was für Schmuck die 46-Jährige überhaupt im Haus hat, erklärt die Zeugin. Während des Tatzeitraums, 26. Juni bis 12. August, vergangenen Jahres, sei sie alle zwei Tage im Haus der Geschädigten gewesen. „Man kann Hunde doch nicht nur alle zwei Tage füttern“, hakt die Verteidigerin der Angeklagten nach, ob die Zeugin nicht vielleicht lügt. Doch, doch, erwidert die 47-Jährige. „Die verhungern nicht.“

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

„Und wer ist mit den Tieren rausgegangen?“, fragt die Anwältin weiter. „Niemand. Die leben draußen.“ „Und kacken in den Garten?“ „Ja, genau.“ Dazu fällt der Verteidigerin nichts mehr ein. In ihren Augen sei nicht nachgewiesen, welcher Schmuck überhaupt vorhanden gewesen sei. Ihre Mandantin habe den Diebstahl von drei Ohrringen eingeräumt, deren Wert ebenfalls nicht bekannt sei. Tatsächlich beruhen sämtliche Werte auf Schätzungen der Geschädigten. „Sie hatten Zugang zum Haus. Sie haben geklaut. In höherem Maße, als Sie zugegeben haben“, fasst die Richterin zusammen und verurteilt die nicht vorbestrafte Schwelmerin zu sechs Monaten Haft auf Bewährung.

Um nicht ins Gefängnis zu müssen, muss die Angeklagte 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit ableisten. Die Richterin sieht in der Tat einen besonderen Vertrauensbruch. Und: „Sie nehmen einem Menschen das Sicherheitsgefühl zu Hause. Das ist strafschärfend zu berücksichtigen.“ Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm