Schwelm: Räuber-Duo (26/22) stürmt Wohnung mit Machete

Eine Person hält eine Machete in der Hand (Archivfoto). Zwei Schwelmer sind des schweren Raubes angeklagt, bei dem eine Machete eingesetzt worden sein soll.

Zwei Schwelmer (26/22) sollen eine Wohnung mit einer Machete gestürmt und ausgeraubt haben. Nun wird den Beiden der Prozess gemacht.

Den beiden Angeklagten aus Schwelm - 26 und 22 Jahre alt, – wird zur Last gelegt, in Schwelm einen gemeinschaftlichen schweren Raub begangen zu haben.

Ihnen wird vorgeworfen, an einem Abend gegen 20.05 Uhr in die Wohnung des Geschädigten gestürmt zu sein. In der Wohnung soll sich zu dem Zeitpunkt eine weitere männliche Person befunden haben.

Die in den Gerichtsakten als unbekannter MIttäter angeführte Person soll den beiden Angeklagten per WhatsApp Bescheid gegeben haben, dass sich keine weiteren Personen in der Wohnung befinden würden.

Die Angeklagten hätten sich daraufhin zur Wohnung des Opfers begeben, der ihnen persönlich die Tür geöffnet habe. Die beiden Angeklagten sollen daraufhin an ihm vorbei die Wohnung gestürmt haben, wobei einer der beiden eine Machete bei sich gehabt und dem Opfer damit gedroht haben soll.

Die Angeklagten sollen dann drei Mobiltelefone, Parfümflaschen, Betäubungsmittel sowie Geld aus Wohnung erbeutet haben.

Als der Geschädigte versucht haben soll, die Angeklagten mit einem Stuhl zu attackieren, sollen diese mit der Tatbeute die Wohnung verlassen haben, wie es in der Mitteilung des Landgerichtes Hagen heißt.

Dort auch, vor der 4. großen Strafkammer als 2. große Jugendstrafkammer wird am kommenden Dienstag, 23. Januar, um 9.30 Uhr der Prozess beginnen. Drei Verhandlungstage sind angesetzt. Die weiteren Termine: Mittwoch, 7. Februar, um 9.30 Uhr, und Mittwoch, 14. Februar, um 9.30 Uhr.

