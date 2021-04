Schwelm: Räuber zeigt offenbar Reue – Bargeld zurückgebracht

Schwelm. Mit einem Messer in der Hand überfällt ein Räuber eine Tankstelle in Schwelm. Wenig später wird das erbeutete Bargeld wieder zurückgebracht.

Von einem offenbar reuigen Räuber berichtet die Polizei in Schwelm: Am 13. April kam es gegen 19.30 Uhr zu einem Raub an einer Tankstelle an der Talstraße. Ein junger Mann mit Messer in der Hand (16-18 Jahre alt, ca 1,83 Meter groß, hagere Statur, bekleidet mit einer grauen Kapuzenjacke, einer dunkelblauen Jeans und schwarzen Turnschuhen, außerdem mit einer blauen OP-Maske und Einweghandschuhen) forderte den Kassierer (34) auf, die Kasse zu öffnen. Als dieser der Aufforderung nachkam, griff der Mann in die Kasse und stahl einen dreistelligen Bargeld-Betrag. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen erfolglos.

Rund acht Stunden nach der Tat gab ein Mann vor, etwas am Nachtschalter der Tankstelle kaufen zu wollen. Dabei legte er einen Umschlag mit Bargeld in die Durchreiche. Anschließend lief er in Richtung Ennepetal davon und rief dabei, es tue ihm leid. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen wiederum erfolglos. Ob es sich bei den Personen um den gleichen Mann handelt, ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen.