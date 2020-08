Neugeborene Schwelm: Rana ist das 500. Baby in diesem Jahr

Schwelm. Rana ist ein kleines Mädchen und das 500. Kind, das in diesem Jahr in Schwelm das Licht der Welt erblickt. Wird das ein Rekordjahr?

Deutet das auf ein Rekordjahr hin? Früh wie nie zuvor verkündet das Helios-Klinikum Schwelm die 500. Geburt in diesem Jahr: Herzlich willkommen auf unserer Welt, kleine Rana!

Am 18. August durfte das Team der Geburtshilfe im Schwelmer Krankenhaus das Jubiläumskind auf seinem Weg ins Leben begleiten. Im Rekordjahr 2018 mit insgesamt 790 Geburten kam das 500. Kind erst am 22. August, im vergangenen Jahr erst am 3. September zur Welt.

Gut genährte 48 Zentimeter

All dies statistische Geplänkel dürfte Rana und ihren Eltern allerdings nicht interessieren. Das Wichtigste ist nämlich: Dem Kind und der Mutter geht es gut. Rana kam am Samstag, 18. August, um 14.50 Uhr mit stolzen 3630 Gramm Geburtsgewicht und einer Größe von 48 Zentimetern auf die Welt. Mutter Fatima Hasanato erfuhr bereits nach der Geburt, dass ihr sechstes Kind das ‚Jubiläumsbaby 2020‘ ist. Sie und der stolze Vater Abel Mubayed wurden mit einem großen Blumenstrauß, Geschenken für das Baby und Glückwünschen von Chefarzt Dr. med. Andreas Leven und seinem ärztlichen Kollegen Sheref Hassan überrascht.

Rana verschlief den Besuch tiefenentspannt und gut gewärmt unter ihrem Mützchen. Zu Hause wurde sie mittlerweile bereits von drei großen Schwestern und zwei großen Brüdern empfangen, die sich sicherlich schon darauf freuen, dem neuen, kleinen Erdenbürger die Welt, die Familie und so unendlich viele andere Dinge zu zeigen.

Erste Entbindung in Schwelm

Für die Eltern war es die erste Entbindung im Helios-Klinikum Schwelm und sie fühlten sich rundum gut versorgt: „Das gesamte Team der Geburtshilfe hat uns ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit vermittelt. Wir haben uns sehr gut aufgehoben gefühlt“, sagen die beiden. Ob sie ein weiteres Mal kommen und Rana nochmal ein Geschwisterchen bekommt, ist nicht bekannt. Aktuell konzentriert sich die Familie ohnehin erstmal auf ihr neuestes Mitglied.

Das Helios-Klinikum Schwelm vermeldet aus mehreren Gründen steigende Geburtenzahlen.

Einerseits herrscht auch im südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis eine steigende Geburtenrate.

Andererseits profitiert das Schwelmer Krankenhaus am Martfeld von der Schließung der Geburtenstation im Mops-Krankenhaus in Haspe, die im Jahr 2018 erfolgte und den Schwelmern viele Geburten bescherte.

Insbesondere aus Gevelsberg, aber auch aus Ennepetal haben zuvor Mütter in dem Hagener Krankenhaus entbunden.

Der überwiegende Teil von ihnen fährt nun nach Schwelm.