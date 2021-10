Schwelm: Raser flüchtet mit 126 km/h vor der Polizei

Schwelm. Mit fast 130 km/h ist ein Mann vor der Polizei in Schwelm geflüchtet. Die Beamten fanden später das verlassene Auto. Die Ermittlungen laufen nun.

Autos der Marke Skoda haben eher den Ruf, Vertreterfahrzeug und Familien-Kutschen anstatt Sportwagen zu sein. Ein bislang unbekannter Fahrer wollte nun der Polizei wohl zeigen, dass die tschechischen Pkw mit dem biederen Image durchaus auch rasant unterwegs sein können: Mit knapp 130 km/h raste er in Schwelm in eine Geschwindigkeitskontrolle. Anstatt anzuhalten, flüchtete er jedoch vor den Beamten.

+++ Nichts mehr aus Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Wie die Kreispolizeibehörde am Montag mitteilt, hatten die Beamten am Samstagmorgen gegen 10 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Talstraße durchgeführt. Kurz nach der Stadtgrenze zu Wuppertal gilt auf der zweispurigen Straße eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h, die gern überschritten wird. Nicht anders war es auch am Samstagmorgen, aber alles zunächst im üblichen Bereich. Dann kam der Skoda auf die Kontrollstelle zugerast und der Blick durch die Laserpistole offenbarte: 126 Stundenkilometer. Mit anderen Worten: 56 km/h zu schnell raste er auf den Ortseingang zu. Sofort bedeuteten die Polizeibeamten dem Fahrer des Wagens anzuhalten. Doch das schien den nicht zu interessieren.

Polizei findet Fluchtfahrzeug

Mit unverminderter Geschwindigkeit raste er an der Kontrollstelle vorbei. Die Beamten reagierten umgehend, gaben eine Fahndung per Funk heraus. Eine Polizeistreife, die sich in der unmittelbaren Umgebung befand, nahm sofort die Suche nach dem flüchtigen Fahrzeug auf – und war zumindest zum Teil erfolgreich.

Denn: In einer kleinen Nebenstraße fanden sie den geparkten Skoda tatsächlich. Von dem Fahrer, der ihnen zuvor entwischt war, fehlte allerdings jede Spur. Ob der Täter auch der Halter des Fahrzeugs ist? Ob es einen Grund für die Flucht gab, der über den Geschwindigkeitsverstoß hinaus ging? All diese Fragen sollen nun die Ermittlungen klären.

Hätte der Skoda-Fahrer angehalten, hätten ihm – wenn nichts anderes gegen ihn vorgelegen hätte – 240 Euro Strafe, zwei Punkte in Flensburg und mindestens ein Monat Fahrverbot gedroht. Durch seine Flucht ist nun mindestens noch ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr oben drauf gekommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm