Schwelm: Realschul-Bücherei beendet Winterschlaf

Schwelm. Dieser Spendenaufruf war ein Riesen-Erfolg: Dank einer tollen Aktion wurde die Schülerbücherei der Realschule in Schwelm zu neuem Leben erweckt.

Schülerinnen und Schülern die Welt der Bücher und des Lesens näherbringen, ist nur einer von vielen Aufträgen, die eine moderne Schule hat. Lesen, recherchieren und andern helfen – wo kann man das besser, als in einer Schülerbücherei. Doch was tun, wenn die Bücherei einige Zeit im sprichwörtlichen Winterschlaf verbracht hat?

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

„Zwar verfügt die Schülerbücherei der Dietrich-Bonhoeffer Realschule über einen kleinen Bestand, doch wir wollten den Jugendlichen von heute in puncto Lesen etwas bieten“, sagt Schulleiter Marco Unger. Ein Spendenaufruf an die Schulgemeinschaft musste her – und wurde ein voller Erfolg.

Bereits einen Tag, nachdem die Eltern und Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler, aber auch die Kinder und Jugendliche selbst, davon gehört hatten, ausrangierten Büchern in der Schülerbücherei der DBR ein neues Zuhause zu bieten, stapelten sich zahlreiche Exemplare im Sekretariat der Schule. „Fast täglich haben Schüler und Eltern neue Kisten voller Bücher vorbeigebracht“, freut sich Schulleiter Marco Unger über die positive Resonanz seiner Schulgemeinschaft. „Das zeigt mir einmal mehr, dass unsere Schüler auch neben dem klassischen Unterricht an einem erfüllten Schulleben mit Arbeitsgemeinschaften und einer Bücherei teilnehmen möchten.“

Lesen Sie auch: Schwelm kann auf Sammelunterkunft nicht verzichten

Doch nicht nur aus der Schulgemeinschaft gingen Spenden ein. Sogar aus dem fernen Norddeutschland kam eine Spende an – ein riesiger Karton voller aktueller und klassischer Kinder- und Jugendliteratur.„Damit steht der Wiedereröffnung unserer Schülerbücherei nichts mehr im Wege“, sagt Schulleiter Marco Unger. „Sie ist zwar klein, aber dank der vielen Spenden nun wirklich fein. Wir freuen uns aber auch weiterhin über Bücherspenden.“Wer also Büchern, die für Kinder und Jugendliche geeignet sind und sich in einem guten Zustand befinden, aus einem staubigen Keller in eine helle Bücherei entlassen möchte, kann sich an das Sekretariat der Dietrich-Bonhoeffer Realschule in Schwelm wenden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm