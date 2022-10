Schwelm: Rebelsynth bekommen weibliche Verstärkung

Schwelm. Vanessa Strucken ist die neue bei Rebelsynth. Was das für die Band bedeutet und worauf sich nicht nur Fans jetzt freuen dürfen.

Die beiden Musiker Stefan Bertram und Michael von zum Bruch von Rebelsynth bekommen gesangliche Unterstützung von Vanessa Strucken. Das ermöglicht der Band ihr Programm zu erweitern, welches bisher überwiegend Titel der 80er Jahre umfasste.

Lesen Sie auch:

Durch den Zuwachs finden nun auch Songs aus dem Dancefloor/Eurodance Genre der 90er Jahre, die häufig durch weibliche Soul-Vocals in den Refrains geprägt sind, ihren Weg ins Repertoire.

Vanessa Strucken ist selbst ein Kind der 90er und bringt einige Ideen mit, Hits aus dem bunten Jahrzehnt auf ganz eigene Weise musikalisch wiederzugeben. Als gebürtige Schwelmerin ist die noch junge 31-Jährige zum ersten Mal Mitglied in einer Band und eine gewisse Aufregung will sie nicht verbergen. „Ich bin riesig gespannt auf unsere ersten Auftritte und hoffe, dass ich meinen Beitrag leisten kann, mit Rebelsynth auf eine Reise in neue Gefilde zu gehen.“

Die Initialzündung zur Band-Gründung kam 2019 übrigens bei einem zufälligen Wiedersehen der ehemaligen Schulband-Kollegen Stefan Bertram (47) und Michael zum Bruch (46) nach 25 Jahren. Beiden war sofort klar sich zusammenzuschließen, um an ihre musikalische Vergangenheit anzuknüpfen.

Die Setlist umfasst mittlerweile mehr als 40 Titel und reicht von bekannten Synthie-Pop-Klassikern aus den 80ern wie „Enjoy The Silence“ oder „It’s No Good“ von Depeche Mode, „The Wall“ von Pink Floyd, „Shout“ von Tears for Fears bis hin zu den für die 90er Jahre charakteristischen Eurodance Hits wie „What Is Love“ von Haddaway, „Mr. Vain“ von Culture Beat und „Sweet Dreams“ von Eurythmics. Die Arrangements der Musikstücke werden von den Musikern speziell für diese Besetzung geschrieben und treffen, mit ihrer unkonventionellen Art verschiedene Musikstile zu verbinden, für jeden Musikgeschmack den richtigen Ton. „Wir möchten die Titel nicht einfach nur nachspielen, sondern eigene Interpretationen in unseren Coverversionen zum Ausdruck bringen“, verkündet Michael zum Bruch.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Rebelsynth freuen sich auf ihre ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritte in neuer Formation, doch Geldverdienen steht bei ihnen nicht im Vordergrund. „An erster Stelle steht die Freude an der Musik und unsere Freundschaft zueinander“, sagt Stefan Bertram unter nickender Zustimmung seiner Bandkollegen. Das nächste Mal wird die Band in Schwelm zu sehen und hören sein, wenn das Kolpinghaus am 31. Oktober zur großen Halloweenparty einlädt, um zusammen mit Rebelsynth ausgelassen die schaurig-schönste Nacht des Jahres zu zelebrieren.

Tickets gibt es im Vorverkauf im Kolpinghaus Schwelm und bei Hähnchen Schmitz, sowie unter 02336 13354 und 02336 3197. Einlass ab 19 Uhr, Beginn ca. 20 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm